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    «Атлетико» должен справиться с «Хетафе»

    «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, Примера, 21 сентября 2021 года

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    Антуан Гризманн
    В матче 6 тура испанской Примеры «Атлетико» встретится с «Хетафе» на его домашнем стадионе «Колозеум Альфонсо Перес». Игра назначена на 21 сентября 20:30 мск. «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Сентября 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 20:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    В нынешнем сезоне «Хетафе» еще не побеждал. Команда проиграла все 5 предыдущих поединков. По итогу она заняла предпоследнее место (19) с разницей голов -7 (1 забитый и 8 пропущенных).

    В предыдущих двух тура «синие» не забивали. Они всухую проиграли «Эльче» (0:1) и «Райо Вальекано» (0:3). Единственный гол за сезон «Хетафе» забил в ворота «Барселоны» (1:2).

    В домашних матчах Примеры у «Хетафе» лишь одна победа в пяти поединках с учетом прошлого сезона.

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    Отметим, что «Хетафе» не пропускал больше двух голов в 10 из 11 поединков чемпионата.

    «Атлетико»

    «Атлетико» набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники», как и «Реал», ни разу не проиграли в этом сезоне. У них 3 победы и 2 ничьи.

    В прошлом туре гости не смогли обыграть на своем поле «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась нулевой ничьей. перед этим 12 сентября мадридский коллектив благодаря голам Тома Лемара и Янника Карраско победил «Эспаньол» 2:1.

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  • 13/09/2021

    • Победа над «Эспаньолом» стала второй гостевой по счету в сезоне. С тем же результатом команда обыграла «Сельту».

    Из-за красной карточки не сыграет Жоау Фелиш. Травмирован Тома Лемар. Под вопросом Коке, Кондогбиа и Триппьер.

    Прогноз и ставка

    «Атлетико» ожидаемо стал фаворитом противостояния (коэфф. 1.73). У «Хетафе» коэффициент составляет 5.80. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

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    «Атлетико» имеет некоторые проблемы в составе, но «Хетафе» в нынешнем сезоне только и делает, что проигрывает. При этом хозяева практически не забивают.

    В таком случае можно поставить на победу «Атлетико» с коэффициентом 1.73.

    Поставить на сухую победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.28.

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    «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. «Атлетико» должен справиться с «Хетафе»
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