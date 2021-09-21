В матче 6 тура испанской Примеры «Атлетико» встретится с «Хетафе» на его домашнем стадионе «Колозеум Альфонсо Перес». Игра назначена на 21 сентября 20:30 мск. «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

В нынешнем сезоне «Хетафе» еще не побеждал. Команда проиграла все 5 предыдущих поединков. По итогу она заняла предпоследнее место (19) с разницей голов -7 (1 забитый и 8 пропущенных).

В предыдущих двух тура «синие» не забивали. Они всухую проиграли «Эльче» (0:1) и «Райо Вальекано» (0:3). Единственный гол за сезон «Хетафе» забил в ворота «Барселоны» (1:2).

В домашних матчах Примеры у «Хетафе» лишь одна победа в пяти поединках с учетом прошлого сезона.

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Отметим, что «Хетафе» не пропускал больше двух голов в 10 из 11 поединков чемпионата.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники», как и «Реал», ни разу не проиграли в этом сезоне. У них 3 победы и 2 ничьи.

В прошлом туре гости не смогли обыграть на своем поле «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась нулевой ничьей. перед этим 12 сентября мадридский коллектив благодаря голам Тома Лемара и Янника Карраско победил «Эспаньол» 2:1.

Победа над «Эспаньолом» стала второй гостевой по счету в сезоне. С тем же результатом команда обыграла «Сельту».

Из-за красной карточки не сыграет Жоау Фелиш. Травмирован Тома Лемар. Под вопросом Коке, Кондогбиа и Триппьер.

Прогноз и ставка

«Атлетико» ожидаемо стал фаворитом противостояния (коэфф. 1.73). У «Хетафе» коэффициент составляет 5.80. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

«Атлетико» имеет некоторые проблемы в составе, но «Хетафе» в нынешнем сезоне только и делает, что проигрывает . При этом хозяева практически не забивают .

В таком случае можно поставить на победу «Атлетико» с коэффициентом 1.73.

Поставить на сухую победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.28.