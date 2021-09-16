В первом туре группового этапа Лиги конференций датский «Раннерс» в родных стенах сыграет с нидерландским «АЗ Алкмаром». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Раннерс» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Раннерс»

«Раннерс» — нечастый гость евротурниров. На счету коллектива всего девять стартов в еврокубках и до этого он никогда еще не добирался до групповых стадий.

В этом евросезоне «кони» стартовали в квалификации Лиги Европы, где проиграли в противостоянии турецкому «Галатасараю» (1:1 и 1:2) и отправились в Лигу конференций.

К данной игре коллектив подходит с 3-матчевой проигрышной серией. В этот период он раз уступил в матче еврокубка, а также дважды был повержен во внутреннем первенстве.

Все прогнозы на Лигу конференций

В текущем чемпионате Дании «Раннерс» после восьми туров идет в группе лидеров, но сильно отстает от первой позиции.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» финишировал в минувшем чемпионате Нидерландов на третьей строке в турнирной таблице и благодаря этому получил билет в последнюю стадии отбора ЛЕ.

На этой стадии квалификации второго по рангу евротурнира «сырные фермеры» были повержены шотландским «Селтиком», проиграв 0:2 в гостях и победив 2:1 дома и переместились в ЛК.

Не совсем успешно коллектив стартовал и в чемпионате страны. После трех туров он раз победил и дважды уступил. С данными результатами АЗ находится в второй половине турнирной таблицы.

Клуб из Алкмара намного чаще выступает в евротурнирах, чем его предстоящий противник. В прошлом сезоне он на групповой стадии ЛЕ занял третье место.

Прогноз и ставка на «Раннерс» — «АЗ Алкмар»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «АЗ Алкмара» предлагают — 2.07.

На викторию «Раннерса» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.52.

И хотя букмекеры и считают гостей фаворитами данной встречи, но датчане, как мы считаем, на своем поле вполне способны не проиграть, где они играют вполне успешно.