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    Букмекеры переоценивают «сырных фермеров»?

    «Раннерс» — «АЗ Алкмар». Прогноз, ставка (к. 2.67) на футбол, Лиги конференций, 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Раннерс» — «АЗ Алкмар»
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    «Раннерс»
    В первом туре группового этапа Лиги конференций датский «Раннерс» в родных стенах сыграет с нидерландским «АЗ Алкмаром». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Раннерс» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Раннерс»

    «Раннерс» — нечастый гость евротурниров. На счету коллектива всего девять стартов в еврокубках и до этого он никогда еще не добирался до групповых стадий.

    В этом евросезоне «кони» стартовали в квалификации Лиги Европы, где проиграли в противостоянии турецкому «Галатасараю» (1:1 и 1:2) и отправились в Лигу конференций.

    К данной игре коллектив подходит с 3-матчевой проигрышной серией. В этот период он раз уступил в матче еврокубка, а также дважды был повержен во внутреннем первенстве.

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    В текущем чемпионате Дании «Раннерс» после восьми туров идет в группе лидеров, но сильно отстает от первой позиции.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» финишировал в минувшем чемпионате Нидерландов на третьей строке в турнирной таблице и благодаря этому получил билет в последнюю стадии отбора ЛЕ.

    На этой стадии квалификации второго по рангу евротурнира «сырные фермеры» были повержены шотландским «Селтиком», проиграв 0:2 в гостях и победив 2:1 дома и переместились в ЛК.

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  • 13/09/2021

    • Не совсем успешно коллектив стартовал и в чемпионате страны. После трех туров он раз победил и дважды уступил. С данными результатами АЗ находится в второй половине турнирной таблицы.

    Клуб из Алкмара намного чаще выступает в евротурнирах, чем его предстоящий противник. В прошлом сезоне он на групповой стадии ЛЕ занял третье место.

    Прогноз и ставка на «Раннерс» — «АЗ Алкмар»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «АЗ Алкмара» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Раннерса» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.52.

    И хотя букмекеры и считают гостей фаворитами данной встречи, но датчане, как мы считаем, на своем поле вполне способны не проиграть, где они играют вполне успешно.

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    «Раннерс» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Букмекеры переоценивают «сырных фермеров»?
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