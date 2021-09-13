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    «Верес» — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, УПЛ, 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Львов»
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    Олег Дулуб
    «Верес» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 19:30 мск. «Верес» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Верес»

    Команда Юрия Вирта постепенно осваивается в УПЛ. Состав ровенчан вполне подходящий для решения задачи по попаданию в первую восьмерку.

    Собственно, на 8 позиции «Верес» находится и сейчас. При этом забила команда 7 мячей, столько же пропустив.

    Правда, в минувшем туре «Верес» совершил едва ли не главную сенсацию чемпионата. На выезде команда разнесла «Десну» (0:4).

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    В матче с львовянами «Верес» наверняка попытается сыграть с позиции силы. Михаил Сергийчук и компания будут активно идти в атаку.

    «Львов»

    Львовяне нынешний чемпионат проводят крайне неудачно. Вот и перемены на тренерском мостике назрели, и случились.

    Авторитетный белорусский специалист Олег Дулуб настроен вывести львовян из опасной зоны. Опыта ему должно хватить.

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    • В минувшем же туре «Львов» минимально уступил в дерби. Судьбу поединка с «Рухом» решил автогол Ренана.

    Львовяне идут на предпоследнем 15 месте. Причем заработала команда только 2 пункта. Ждем чудес от Дулуба!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Верес» за 2.11, на ничью за 3.38, а на «Львов» — за 3.54.

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    После героической победы над «Десной» ровенчане пребывают на психологическом подъеме.

    Гости в нынешнем сезоне многовато пропускают, но, все же, надеются на чудесное спасение.

    Команда Вирта в минувшем туре доказала, что умеет остро атаковать, и постарается продлить удачную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.11.

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    «Верес» — «Львов»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. Дебют Дулубу не удастся?
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