«Верес»
Команда Юрия Вирта постепенно осваивается в УПЛ. Состав ровенчан вполне подходящий для решения задачи по попаданию в первую восьмерку.
Собственно, на 8 позиции «Верес» находится и сейчас. При этом забила команда 7 мячей, столько же пропустив.
Правда, в минувшем туре «Верес» совершил едва ли не главную сенсацию чемпионата. На выезде команда разнесла «Десну» (0:4).
В матче с львовянами «Верес» наверняка попытается сыграть с позиции силы. Михаил Сергийчук и компания будут активно идти в атаку.
«Львов»
Львовяне нынешний чемпионат проводят крайне неудачно. Вот и перемены на тренерском мостике назрели, и случились.
Авторитетный белорусский специалист Олег Дулуб настроен вывести львовян из опасной зоны. Опыта ему должно хватить.
В минувшем же туре «Львов» минимально уступил в дерби. Судьбу поединка с «Рухом» решил автогол Ренана.
Львовяне идут на предпоследнем 15 месте. Причем заработала команда только 2 пункта. Ждем чудес от Дулуба!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Верес» за 2.11, на ничью за 3.38, а на «Львов» — за 3.54.
Гости в нынешнем сезоне многовато пропускают, но, все же, надеются на чудесное спасение.
Команда Вирта в минувшем туре доказала, что умеет остро атаковать, и постарается продлить удачную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.11.