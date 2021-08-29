Во втором туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Кальяри». Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 29 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Милан» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, намного отстав от лидера, а конкурентов за место в топ-4 опередил совсем незначительно.

«Россонери» до последнего тура вели борьбу за место в Лиги чемпионов и успешно решили свою задачу, обыграв заключительном игровом дне на выезде «Аталанту» со счетом 1:0.

В предсезонный период команда Пиоли провела пять товарищеских встреч. В них она по два раза побеждали и играла вничью, а также в серии пенальти потерпел поражение от «Валенсии».

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В стартовом же туре Серии А нового сезона клуб переиграл на выезде «Сампдорию» (1:0) и занимает девятое место.

«Кальяри»

В прошлом розыгрыше Серии А «Кальяри» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 37 очков и опередил зону вылета всего лишь на четыре балла.

В конце минувшего чемпионата клуб из Сардинии выиграл четыре из восьми последних матчей, проиграв лишь раз в этом отрезке и две игры свел мировыми исходами.

Сезон сардинцы начали в Кубке Италии, обыграв «Пизу» в со счетом 3:1, забив еще до перерыва три безответных мяча.

В стартовом туре Серии А «россоблу» разошлись миром против «Специи» (2:2) и теперь занимают 12-ю позицию.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.