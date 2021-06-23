В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» национальная команда Швеции сыграет со сборной Польши в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Начало — в 19:00 по мск. Швеция — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Сборная Швеции в первых двух турах набрала четыре очка, и уже практически себе гарантировала место в плей-офф, так как уже ниже третьего места не опустится.

Начали скандинавы данный турнир с мировой против сборной Испании, сыграв со счетом 0:0. Во втором туре они смогли минимально одолеть Словакию 1:0, забив решающий гол с пенальти.

Отметим, что «Тре Крунур» в текущем календарном году еще не проигрывали , одержав шесть викторий и раз сыграв вничью. В июне они в товарищеских встречах поочередно одолели Финляндию 2:0 и Армении 3:1.

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Еще в марте шведы провели два матча отбора к чемпионату мира, поочередно переиграв в них на домашнем поле команду Грузии 1:0 и на выезде сборную Косово 3:0.

Польша

После двух туров текущего Евро сборная Польши набрала только один балл, и рискует не пробиться в плей-офф, если не добьется виктории в предстоящем поединке.

Стартовали поляки на континентальном турнире с неожиданного поражения от сборной Словакии со счетом 1:2, после чего смогли устоять в игре против Испании, расписав мировую 1:1.

Прогноз на матч Швеция — Польша Еще один низовой матч с участием Швеции?

В июне при подготовке к Евро-2020 «кадра» провела два товарищеских матча, в которых поочередно расходились миром со сборными России 1:1 и Исландии 2:2.

Не особо удачно поляки отыграли мартовские матчи отбора ЧМ-2022, одержав только викторию над «карликом» Андоррой 3:0, а также на выезде сыграв вничью с Венгрией 3:3 и уступив в гостях Англии 1:2.

Последний раз эти команды играли аж в 2004 году. И тогда в товарняке победили шведы со счетом 3:1. Всего в восьми очных противостояниях семь раз выигрывала Швеция и только в одном поединке добивались виктории поляки (аж в 1974 году).

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Польши предлагают — 2.65.

На викторию Швеции дают — 2.86, ничья оценена — в 3.34.

Только победа позволит Польше пробиться в 1/8 финала. Ожидаем, что «кадра» приложит все усилия для достижения этого результата и обыграет шведов впервые с 1974 года. Наша ставка — победа Польши за 2.65.