Швеция
Сборная Швеции в первых двух турах набрала четыре очка, и уже практически себе гарантировала место в плей-офф, так как уже ниже третьего места не опустится.
Начали скандинавы данный турнир с мировой против сборной Испании, сыграв со счетом 0:0. Во втором туре они смогли минимально одолеть Словакию 1:0, забив решающий гол с пенальти.
Отметим, что «Тре Крунур» в текущем
Еще в марте шведы провели два матча отбора к чемпионату мира, поочередно переиграв в них на домашнем поле команду Грузии 1:0 и на выезде сборную Косово 3:0.
Польша
После двух туров текущего Евро сборная Польши набрала только один балл, и рискует не пробиться в плей-офф, если не добьется виктории в предстоящем поединке.
Стартовали поляки на континентальном турнире с неожиданного поражения от сборной Словакии со счетом 1:2, после чего смогли устоять в игре против Испании, расписав мировую 1:1.
В июне при подготовке к Евро-2020 «кадра» провела два товарищеских матча, в которых поочередно расходились миром со сборными России 1:1 и Исландии 2:2.
Не особо удачно поляки отыграли мартовские матчи отбора ЧМ-2022, одержав только викторию над «карликом» Андоррой 3:0, а также на выезде сыграв вничью с Венгрией 3:3 и уступив в гостях Англии 1:2.
Последний раз эти команды играли аж в 2004 году. И тогда в товарняке победили шведы со счетом 3:1. Всего в восьми очных противостояниях семь раз выигрывала Швеция и только в
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Польши предлагают — 2.65.
На викторию Швеции дают — 2.86, ничья оценена — в 3.34.
Только победа позволит Польше пробиться в 1/8 финала. Ожидаем, что «кадра» приложит все усилия для достижения этого результата и обыграет шведов впервые с 1974 года. Наша ставка — победа Польши за 2.65.