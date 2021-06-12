Сборная Уэльса встретится с командой Швейцарии в матче-первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра состоится 12 июня в Риме, начало — в 16:00 мск. Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса не без труд квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, заняв второе место в группе, пропустив вперед себя Хорватию. Выиграв четыре игры при двух ничьих и фиаско.

В следующем турнире — Лиге наций — «драконы» выступили успешно, заработав повышение до Лиги А. В одной компании с Финляндией, Болгарией и Ирландией они выиграли пять встреч и одну игру свели вничью.

К отборочном цикле в ЧМ-2022, который стартовал в этом году, валлийцы сперва уступили на выезде соборной Бельгии со счетом 1:3, после чего обыграли в родных стенах Чехию — 1:0.

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Сборная Уэльса одержала только две победы в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. В двух из них она потерпела поражения.

Швейцария

Сборная Швейцарии пробилась на Евро, заняв с 17 очками и разницей мячей 19-6 первое место в группе с Данией (16), Ирландией (13), Грузией (8) и Гибралтаром (0:0).

В Лиге Нацией в прошлом году Швейцария с 6 очками стала третьей в группе А4 С Испанией (11), Германией (9) и Украиной (6), которую обогнала по доп показателям.

В 2021 году швейцарцы в марте победили в отборе к ЧМ Болгарию (3:1) на выезде и Литву (1:0) дома, а потом в товарищеском матче вырвали домашнюю победу у Финляндии (3:2).

Сборная Швейцарии выиграла шесть предыдущих поединков кряду во всех турнирах, где только в одной встрече было забито меньше трех голов. До того она не выиграла семь матчей подряд.

Ставка

Букмекеры считают фаворитом Швейцарию, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех Уэльса оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,62.