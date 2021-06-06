Сборная Англии в контрольном матче примет сборную Румынии. Матч пройдет на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро. Англия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Сборная Англии в этом году провела четыре матча: три официальных и один товарищеский. Во всех команде Гарета Саутгейта удалось одержать победы.

В квалификации ЧМ-2022 в марте англичане разгромили Сан-Марино (5:0), а также победили Албанию (2:0 в гостях) и Польшу (2:1).

2 июня англичане провели первый спарринг перед Евро-2020 и минимально обыграли Австрию (1:0).

Все прогнозы на Евро-2020

На данный момент победная серия англичан насчитывает 5 игр, причем пропустили в них «Три Льва» всего один гол.

Румыния

Сборная Румынии не попала на Евро-2020 и сейчас готовится к осенним матчам квалификации на чемпионат мира.

В отборе на ЧМ-2022 румыны стартовали не лучшим образом — 3 очка в трех играх. В первом матче Румыния обыграла Северную Македонию (3:2), а вот дальше проиграла Германии (0:1) и Армении (2:3).

2 июня румыны провели спарринг против сборной Грузии и здесь также уступили — 1:2, потерпев, таким образом, третье поражение подряд.

Прогноз и ставка

На победу Англии дается коэффициент 1,28, на ничью — 6,25, а на Румынию — 13,00.

Ранее друг против друга Англия и Румыния играли 11 раз, и англичане выиграли лишь дважды при трех поражениях. Последняя встреча состоялась на Евро-2000, когда румыны победили со счетом 3:2 в матче группового этапа.

Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,64.