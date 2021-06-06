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    Англия и Румыния не заставят скучать?

    Англия — Румыния. Прогноз (к. 1.64) и ставка на товарищеский матч 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Румыния
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    Джейдон Санчо
    Сборная Англии в контрольном матче примет сборную Румынии. Матч пройдет на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро. Англия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2021 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 19:00 Румыния Румыния
  • Бухарест
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    Англия

    Сборная Англии в этом году провела четыре матча: три официальных и один товарищеский. Во всех команде Гарета Саутгейта удалось одержать победы.

    В квалификации ЧМ-2022 в марте англичане разгромили Сан-Марино (5:0), а также победили Албанию (2:0 в гостях) и Польшу (2:1).

    2 июня англичане провели первый спарринг перед Евро-2020 и минимально обыграли Австрию (1:0).

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    На данный момент победная серия англичан насчитывает 5 игр, причем пропустили в них «Три Льва» всего один гол.

    Румыния

    Сборная Румынии не попала на Евро-2020 и сейчас готовится к осенним матчам квалификации на чемпионат мира.

    В отборе на ЧМ-2022 румыны стартовали не лучшим образом — 3 очка в трех играх. В первом матче Румыния обыграла Северную Македонию (3:2), а вот дальше проиграла Германии (0:1) и Армении (2:3).

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    • 2 июня румыны провели спарринг против сборной Грузии и здесь также уступили — 1:2, потерпев, таким образом, третье поражение подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии дается коэффициент 1,28, на ничью — 6,25, а на Румынию — 13,00.

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    Ранее друг против друга Англия и Румыния играли 11 раз, и англичане выиграли лишь дважды при трех поражениях. Последняя встреча состоялась на Евро-2000, когда румыны победили со счетом 3:2 в матче группового этапа.

    Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,64.

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