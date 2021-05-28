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    Прошлогодний чемпион обыграет аутсайдера, но пропустит

    «Кайрат» — «Кайсар». Прогноз, ставка (к. 2.66) на футбол, чемпионат Казахстана, 28 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Кайсар»
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    Вагнер Лав
    28 мая в Алматы «Кайрат» сыграет с «Кайсаром» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сезона 2021 года. Поединок начнется в 16:00 по мск. «Кайрат» — «Кайсар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    «Кайрат», который является действующим чемпионом Казахстана, в текущем первенстве после 13 туров идет на третьем месте, отставая от лидера на 12 очков.

    За всю турнирную дистанцию команда из Алматы потерпела всего два поражения, пять встреч выиграла и шесть раз делила очки со своими оппонентами, разница мячей составляет 25:13.

    Стоит отметить, что «желто-черные» только один раз смогли победить за последние пять встреч чемпионата, одолев пару туров тому назад на своей территории «Актобе» со счетом 4:2.

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    Еще в этот отрезок «Кайрат» потерпел одно фиаско и три поединка завершил мировыми исходами. Одна из ничьих была в прошлом игровом дне на выезде с лидирующей «Астаной» (1:1).

    «Кайсар»

    «Кайсар», финишировавший в минувшем чемпионате Казахстана на седьмой позиции среди 11 участников, в текущем первенстве идет в зоне вылета, на 13 позиции, имея в своей копилке семь баллов.

    Клуб из Кызылорды за всю турнирную дистанцию добился всего лишь одной виктории, четыре раза сыграл вничью и потерпел в два раза больше поражений, разница забитых и пропущенных — 13:26.

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    • К данному матчу «степные волки» подходят с серий из девяти матчей без побед, в которой они трижды сыграли вничью и потерпели аж шесть неудач. При этом в данный период они только в трех встречах не смогли забить.

    В минувшем туре «Кайсар» уступил в гостях «Жетысу» со счетом 0:2, а игровым днем ранее на своей арене были разгромлены «Астаной» со счетом 2:5.

    В первом круге «Кайрат» обыграл «Кайсар» на его поле со счетом 3:0. В прошлом сезоне в Кызылорды была ничья (2:2), а в Алмате победили хозяева — 2:1.

    Прогноз и ставка на «Кайрат» — «Кайсар»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Кайсара» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.30.

    На своем поле один из лидеров должен без особых проблем обыграть аутсайдера, но так как хозяева не могут похвастаться надежной обороной, то в этом поединке предлагаем поставить на такой исход — П1 + обе забьют.

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