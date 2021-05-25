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    Ожидаем низового исхода

    «Арарат» — «Алашкерт». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Армении, 25 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат» — «Алашкерт»
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    «Арарат»
    25 мая в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Армении по футболу в Ереване на стадионе «Раздан» «Арарат» сыграет с «Алашкертом». Поединок начнется в 18:30 по мск. «Арарат» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арарат»

    За два тура до завершения чемпионата Армении «Арарат» находится аж на пятом месте, но от лидера он отстает на четыре пункта, а второй позиции проигрывает три балла.

    Уступив в минувшем туре на выезде «Урарту» со счетом 0:2, столичный коллектив тем самым прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны.

    В этот период чемпион СССР 1973 года сперва выиграл две встречи, а также трижды делил очки со своими оппонентами, не забив ни одного гола только в одном случае.

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    В весенней части первенства «Арарат» потерпел три фиаско, четыре раза сыграл вничью и одержал столько же викторий.

    «Алашкерт»

    «Алашкерт» в данный момент находится на второй позиции в турнирной таблице, но от лидера отстает всего лишь на одно очко при этом имея одну игру в запасе.

    «Желто-черные» вышли победителями из своих последних двух встреч первенства, а перед этим они не побеждали на протяжении двух игр, набрав в них лишь пункт.

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    • В весеннем периоде коллектив потерпел только две неудачи, четыре раза сыграл вничью и столько же раз выходил победителем из противостояний.

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    В этом чемпионате одну игру выиграл «Алашкерт», а в другом матче была ничья. Однако в Кубке страны победил «Арарат».

    Прогноз и ставка на «Арарат» — «Алашкерт»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Арарата» — 2.60, победа «Алашкерта» — 2.90, ничья — 3.30.

    Так как оба коллектива отличаются надежной игрой в обороне на внутренней арене, то от их очного противостояния следует ждать низового исхода. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5.

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