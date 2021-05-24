В понедельник, 24 мая, в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Кызыл-Жар» в Петропавловск сыграет с «Атырау». Поединок начнется в 15:00 по мск. «Кызыл-Жар» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар», который в прошлом сезоне стал девятым среди 11 участников, в текущем чемпионате после 11 матчей идет на пятой строке, уступая четвертой позиции три очка при игре в запасе.

Стартовал клуб из Петропавловск в целом даже неплохо, выйдя победителем из четырех встреч в первых семи турах. Другие две игры в этот период он проиграл, а также раз сыграл вничью.

Однако в последующих четырех поединках казахского первенства «орлы» смогли выиграть всего лишь раз, а также одну игру закончив мировых исходом и дважды уступив.

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Одно из этих поражений пришлось на минувший тур, где «Кызыл-Жар» потерпел выездное фиаско от «Тобола» (0:2), который идет вторым. Перед этим коллектив дома одолел «Каспий» Актау — 2:0.

«Атырау»

«Атырау» прошлый сезон провел в первой лиге, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

В элите казахского 2-кратный серебряный призер после 12 туров находится на девятом месте среди 14 участников, имея на своем счету 15 очков, что на шесть меньше, чем у третьей позиции.

Стартовали «нефтяники» очень неудачно, проиграв в четырех первых поединках. Однако затем уступили лишь раз за последующие восемь игровых дней при четырех победах и трех мировых исходах.

К данному матчу «Атырау» подходит после домашней ничьей с «Ордабасами» (0:0), а туром ранее коллектив в родных стенах минимально справился с «Таразом» — 1:0.

Последний раз между собой эти клубы играл в 2018 году. И тогда одну игру выиграл «Атырау» и дважды они сыграли между собой вничью.

Прогноз и ставка на «Кызыл-Жар» — «Атырау»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кызыл-Жар» предлагают — 1.73.

На викторию «Атырау» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.70.

«Атурау» после провала на старте турнира, в последнее время освоился и исправно набирает очки. Считаем, что гости не уступят. Наш прогноз на данную встречу — Х2.