В матче заключительного 38 тура АПЛ «Лидс» сыграет с «Вест Бромвичем» на поле стадиона «Элланд Роуд». Игра состоится 23 мая. Стартовый свисток будет дан в 18:00 мск. «Лидс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

При любых раскладах, кроме победы, «Лидс» останется на 10 месте, но если команда Марсело Бьелсы выиграет, то будет бороться с «Арсеналом» за 9 место. У нее сейчас 56 очков, а у «Арсенала» на два пункта меньше.

К последней игре сезона «Павлины» подходят с позитивной трехматчевой серией. Она началась с победы над «Тоттенхэмом» (3:1). После этого хозяева дважды выиграли на выезде. Они разгромили «Бернли» 4:0 и одолели «Саутгемптон» 2:0.

На «Элланд Роуд» «Лидс» не проигрывает уже 5 матчей, 2 из которых он выиграл. Всего у коллектива 17 побед против 15 поражений.

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Бьелса не сможет задействовать Элдера Кошту, Диего Льоренте и Робина Коха. Матеушу Клиху аргентинец предоставил отдых.

«Вест Бромвич»

Сэм Эллардайс не сумел спасти «Дроздов» от вылета. У них 26 набранных баллов и 19 позиция. Наверняка гостям хотелось бы громко стукнуть дверями при выходе, но им пока это не удается. Перед завершением сезона у них 3 поражения подряд.

«Вест Бромвич» начал серию с поражения от «Арсенала» со счетом 1:3. После этого было поражение от «Ливерпуля» с результатом 1:2 и вдовесок на команде Эллардайса отыгрался «Вест Хэм» (1:3).

С начала нового года «Вест Бром» провел в гостях 10 матчей, но выиграл лишь в двух из них, тогда как поражений у коллектива на четыре больше.

Бранислав Иванович и Роберт Снодграсс — травмированные игроки, которые не попадут в заявку команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что с большей долей вероятности победить должен «Лидс». На его победу дают коэффициент 1.45. С коэффициентом 6.50 выставили победу «Вест Брома» и за 5.20 дают ничью.

«Лидс» уверенными шагами идет к тому, чтобы закончить этот сезон на серии побед. Шансы на это повышает тот факт, что «Павлины» очень хорошо в последнее время играют дома. Ни «Челси», ни МЮ, ни «Ливерпуль», ни «Тоттенхэм» не смогли увезти больше одного очка с «Элланд Роуд».

«Вест Бромвич» мало побеждает и сейчас идет на серии неудач. Учитывая, что в декабре хозяева на выезде разнесли соперника со счетом 5:0, мы ставим на их победу. Ставим на победу «Лидса» с форой -1.5 с коэффициентом 2.14. Он выигрывал три раза подряд с отрывом больше, чем в один гол.