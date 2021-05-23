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    «Лидс» закончит сезон серией побед?

    «Лидс» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч АПЛ 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Вест Бромвич»
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    Патрик Бэмфорд
    В матче заключительного 38 тура АПЛ «Лидс» сыграет с «Вест Бромвичем» на поле стадиона «Элланд Роуд». Игра состоится 23 мая. Стартовый свисток будет дан в 18:00 мск. «Лидс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Мая 2021 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 18:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Лидс»

    При любых раскладах, кроме победы, «Лидс» останется на 10 месте, но если команда Марсело Бьелсы выиграет, то будет бороться с «Арсеналом» за 9 место. У нее сейчас 56 очков, а у «Арсенала» на два пункта меньше.

    К последней игре сезона «Павлины» подходят с позитивной трехматчевой серией. Она началась с победы над «Тоттенхэмом» (3:1). После этого хозяева дважды выиграли на выезде. Они разгромили «Бернли» 4:0 и одолели «Саутгемптон» 2:0.

    На «Элланд Роуд» «Лидс» не проигрывает уже 5 матчей, 2 из которых он выиграл. Всего у коллектива 17 побед против 15 поражений.

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    Бьелса не сможет задействовать Элдера Кошту, Диего Льоренте и Робина Коха. Матеушу Клиху аргентинец предоставил отдых.

    «Вест Бромвич»

    Сэм Эллардайс не сумел спасти «Дроздов» от вылета. У них 26 набранных баллов и 19 позиция. Наверняка гостям хотелось бы громко стукнуть дверями при выходе, но им пока это не удается. Перед завершением сезона у них 3 поражения подряд.

    «Вест Бромвич» начал серию с поражения от «Арсенала» со счетом 1:3. После этого было поражение от «Ливерпуля» с результатом 1:2 и вдовесок на команде Эллардайса отыгрался «Вест Хэм» (1:3).

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    • С начала нового года «Вест Бром» провел в гостях 10 матчей, но выиграл лишь в двух из них, тогда как поражений у коллектива на четыре больше.

    Бранислав Иванович и Роберт Снодграсс — травмированные игроки, которые не попадут в заявку команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что с большей долей вероятности победить должен «Лидс». На его победу дают коэффициент 1.45. С коэффициентом 6.50 выставили победу «Вест Брома» и за 5.20 дают ничью.

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    «Лидс» уверенными шагами идет к тому, чтобы закончить этот сезон на серии побед. Шансы на это повышает тот факт, что «Павлины» очень хорошо в последнее время играют дома. Ни «Челси», ни МЮ, ни «Ливерпуль», ни «Тоттенхэм» не смогли увезти больше одного очка с «Элланд Роуд».

    «Вест Бромвич» мало побеждает и сейчас идет на серии неудач. Учитывая, что в декабре хозяева на выезде разнесли соперника со счетом 5:0, мы ставим на их победу. Ставим на победу «Лидса» с форой -1.5 с коэффициентом 2.14. Он выигрывал три раза подряд с отрывом больше, чем в один гол.

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