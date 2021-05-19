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    «Вест Бромвич» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Чемпионат Англии, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Вест Хэм»
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    Джесси Лингард
    В среду, 19 мая, в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом». Стартовый свисток будет дан в 22:15 по мск. «Вест Бромвич» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 22:15 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    Несколько дней тому назад «Вест Бромвич» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Ливерпуля», держа 1:1 до 95-й минуты матча, но пропустив гол от вратаря соперника в последней атаке.

    Этим фиаско «дрозды» продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей, где дважды смогли расписать мировые со своими оппонентами и три раза уходили с поля поверженными.

    «Альбион» уже не имеет никакой турнирной мотивации, ведь он уже давно лишился шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Сейчас он идет 19-м, но может улучшить свою позиции на строку.

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    «Вест Бромвич» в заключительных восьми домашних поединках уступил только в двух из них, еще четыре матча он свел вничью и добыл две виктории.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм», который долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, рискует выпасть даже из зоны еврокубков. Сейчас он идет седьмым, но восьмая строка находится на расстоянии трех баллов.

    «Молотки» за последние пять встреч чемпионата смогли выиграть всего лишь раз, одолев на выезде «Бернли» со счетом 2:1 в начале текущего месяца. Также они три встречи проиграли и раз сыграли вничью.

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    • Эта мировая пришлась на матч минувшего игрового дня АПЛ, где лондонский коллектив поделил очки с «Брайтоном» (1:1) на его поле, а туром ранее уступил дома «Эвертону» со счетом 0:1.

    Вне родных стен в отрезке последних семи матчей чемпионата «Вест Хэм» выиграл всего в двух из них, дважды расписал мировые и три встречи проиграл.

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    В первом круге «Вест Хэм» на своем поле переиграл «Вест Бромвич» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вест Хэма» — 1.70, победа «Вест Бромвича» — 5.15, ничья — 4.36.

    В случае потери очков в этом поединке, «молотки» рискуют пролететь мимо еврокубков. Поэтому гости приложат максимум усилий для завоевания трех баллов в игре с аутсайдером.

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