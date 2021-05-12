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    Сможет ли «ПСЖ» выйти в финал Кубка Франции?

    «Монпелье» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.72) и ставки на полуфинал Кубка Франции по футболу 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — ПСЖ
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    «Пари Сен-Жермен»
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде с «Монпелье» в рамках 1/2 финала Кубка Франции. Матч пройдет 12 мая, начало — в 22:00 мск. «Монпелье» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монпелье»

    У «Монрпелье» до сих пор в текущем розыгрыше Кубка Франции был лишь один серьезный соперник. В самом начале команда Мишель Тер-Закаряна выиграла у «Страсбурга» (2:0).

    После этого «Монпелье» прошел три раунда, обыграв команды из низших дивизионов. При этом во всех случаях представитель Лиги 1 победил с разницей в один мяч.

    Перед встречей с «Пари Сен-Жермен» «Монпелье» прервал безвыигрышную серию в чемпионате Франции. После трех ничьих и двух поражений команда Тер-Закаряна одержала гостевую победу над «Страсбургом».

    «Монпелье» забивал хотя бы один мяч во всех 12-ти последних матчах.

    «Пари Сен-Жермен»

    У «ПСЖ» тем временем проблемы. Все началось на прошлой неделе. Сначала парижане вылетели из Лиги чемпионов. «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» и в ответном матче — 0:2.

    А в воскресенье команда Маурисио Почеттино не смогла обыграть «Ренн» в в важнейшем матче Лиги 1 — всего лишь ничья 1:1. За два тура до завершения чемпионата «ПСЖ» отстает от «Лилля» на три очка. Похоже, в этом году без титула.

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    На самом деле, этой весной у «ПСЖ» было немало посредственных матчей. В марте звездный Париж проигрывал дома «Нанту», в апреле — «Лиллю», а теперь вот не справился с «Ренном».

    «ПСЖ» пропустил девять мячей в шести предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Монпелье» можно поставить за 7.60, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.80, а победу «ПСЖ» — за 1.43.

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    Тут, конечно, все зависит от парижской команды, от ее настроя и состава. Не исключено, что «ПСЖ» снова придется играть без Килиана Мбаппе, пропустившего недавние матчи из-за травмы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.81. «Ренн» подтвердил, что у «ПСЖ» хватает проблем в обороне.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют во втором тайме за 2.72.

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