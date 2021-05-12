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    «Лацио» разыграется после перерыва?

    «Лацио» — «Парма». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, Серия А, 12 мая 2021 года

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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.21
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    «Лацио» еще пытается вскочить в зону Лиги чемпионов. Вот только римляне крайне нестабильны, да и очень зависимы от настроения Чиро Иммобиле.

    Минувший тур команда провалила. На выезде «лациале» были болезненно биты «Фиорентиной» (2:0).

    Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице. В активе у «Лацио» 64 пункта, но, учитывая матч в запасе, шанс пробраться в первую четверку еще есть.

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    «Парма» для римлян — настоящая сладкая булочка. 10 (!) последних поединков неизменно заканчивались победой «Лацио»!

    «Парма»

    «Парма» на текущий момент занимает 19 место. В минувшем туре пармезанцы оформили вылет в Серию В.

    К такому финалу привели проблемы в игре и результатах. К зиме в клубе опомнились, но было уже поздно.

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    • «Парма» в минувшем туре вновь уступила. С «Аталантой» пармезанцам тягаться рановато, что и подтвердил итоговый счет (2:5).

    Учитывая непростое турнирное положение, «Парма» провалила концовку чемпионата. В 6 (!) последних поединках команда неизменно покидала поле на щите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.21, на ничью за 7.09, а на «Парму» — за 11.00

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    Хозяевам нужно побеждать, дабы не выпасть из борьбы за зону Лиги чемпионов.

    «Парма» пропустила в свои ворота уже 76 мячей, так что и на «Олимпико» не сможет выйти сухой из воды.

    Оборона пармезанцев не выдерживает никакой критики, так что явно даст сбой не один раз. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.75

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