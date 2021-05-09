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    «Рома» должна победить, но разгрома ждать не стоит

    «Рома» — «Кротоне». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Серии А 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Кротоне»
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    Эдин Джеко
    В 35 туре Серии А «Рома» на «Олимпико» примет «Кротоне». Поединок состоится 9 мая в 19:00 по мск. «Рома» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Мая 2021 года
    Рома
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    •  Рома 19:00 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.40
  • 2
  • 7.10
  • Ставка!
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    «Рома»

    «Рома» имеет отличный шанс наконец прервать неприятную серию в чемпионате, которая состоит из трех поражений и ничьи.

    Это нужно сделать еще и по той причине, что в случае поражения «Римляне» могут потерять место в зоне еврокубков. Они занимают 7 место (55 очков). У «Сассуоло» на два пункта меньше.

    Проиграв «Торино» 1:3, хозяева продолжили терять очки. Они сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а затем уступили 2:3 «Кальяри» и 0:2 с «Сампдории». Также напомним, что «Джаллоросси» вылетели из Лиги Европы, проиграв МЮ в полуфинале Лиги Европы (2:6, 3:2).

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    Лазарет «Ромы» — отдельная история. Там находится сразу 9 игроков: Верету, Дзаньоло, Калафьори, Лопес, Манчини, Перес, Смоллинг, Спинаццолла и Эль-Шаарави.

    «Кротоне»

    Гостям уже все равно на результаты в чемпионате. С 18 очками на счету, они занимают последнюю позицию в таблице Серии А и гарантировано потеряют место в лиге по окончании сезона.

    В 34 турах команда одержала всего пять побед. 24 апреля «Кротоне» обыграл «Парму» 4:3, тем самым разбавив 4 серию из семи поражений.

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    • Кроме этого отметим 0:2 с «Кротоне», 0:1 с «Сампдорией», 1:2 с «Удинезе» и 2:3 со «Специей».

    Победа над «Пармой» стала первой для гостей на выезде в этом сезоне. Ранее они проиграли 14 раз и дважды сыграли вничью. Это худший показатель в турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты сразу показывают кто есть кто. 1.40 букмекеры дают на победу «Ромы», 5.20 — на ничью, а на победу «Кротоне» можно поставить с коэффициентом 7.70.

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    У «Ромы» много травмированных игроков, но это не меняет ситуацию — ей нужно набирать 3 очка. Это позволит прервать неприятную серию и удержаться в еврокубковой зоне.

    Думаем, что у «Кротоне» практически нет шансов. Команда с трудом набирает баллы в матчах и с более слабыми соперниками. Мы уверенны в победе «Ромы», но считаем, что разгрома ждать не стоит. Команда Паулу Фонсеки уставшая после Лиги Европы и растерзана травмами. Ставка — «Рома» забьет меньше трех голов.

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