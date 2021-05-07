«Ахмат»
«Ахмат» нынешний чемпионат уже попросту доигрывает. Ни на что серьезное чеченский клуб не претендует, осев на ничем не примечательной 11 позиции.
Атакует «Ахмат» не столь резво — всего 31 гол в 28 матчах. Причем пропускает в свои ворота грозненская команда все-таки чаще — 35 мячей.
А вот в минувшем туре «Ахмат» проиграл. Команда минимально уступила так нуждающемуся в победе «Ротору».
Поединки против «Тамбова» для грозненцев складываются удачно. Из трех очных свиданий чеченцы добились успеха в двух при одном паритете.
«Тамбов»
«Тамбов» уже оформил вылет в ФНЛ, однако все куда сложнее и трагичнее. «Волков» в профессионалах мы уже не увидим, ведь команда прекращает свое существование.
Тамбовцам нужно выразить респект за мужество. Собранная впопыхах зимой команда фактически с колес начала играть, и иногда даже давала бой более сильным оппонентам.
«Тамбов» в минувшем туре уступил. В Ростове аутсайдер ничего не смог предпринять против атак команды Валерия Карпина (2:0).
В 28 сыгранных матчах команда пропустила уже 57 мячей. Да и 13 набранных очков — отнюдь не достижение, но, все же, тамбовцы обязаны постараться хлопнуть дверью напоследок.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.11, на ничью за 10.00, а на «Тамбов» — за 25.00.
Хозяева мотивированы подняться в первую десятку, для чего нужно исключительно выигрывать.
«Тамбов» уже давно потерял всяческие надежды на спасение, так что вряд ли сумеет добиться позитивного результата в Грозном.
Грозненцы, при всех своих трудностях, просто обязаны обыгрывать аутсайдера, но громить соперника при этом не будут. Наши прогноз и ставка — Фора «Тамбова» +2.5 с коэффициентом 1.77.