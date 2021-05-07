ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Реал»Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал» Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов «Манчестер Сити» — ПСЖВ шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
  • 23:53
    • «Челси» обыграл «Реал» и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Ахмат» не будет громить аутсайдера?

    «Ахмат» — «Тамбов». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, РПЛ, 7 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Тамбов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Тамбов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ризван Уциев
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Тамбовом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:00 мск. «Ахмат» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ахмат»

    «Ахмат» нынешний чемпионат уже попросту доигрывает. Ни на что серьезное чеченский клуб не претендует, осев на ничем не примечательной 11 позиции.

    Атакует «Ахмат» не столь резво — всего 31 гол в 28 матчах. Причем пропускает в свои ворота грозненская команда все-таки чаще — 35 мячей.

    А вот в минувшем туре «Ахмат» проиграл. Команда минимально уступила так нуждающемуся в победе «Ротору».

    Все прогнозы на РПЛ

    Поединки против «Тамбова» для грозненцев складываются удачно. Из трех очных свиданий чеченцы добились успеха в двух при одном паритете.

    «Тамбов»

    «Тамбов» уже оформил вылет в ФНЛ, однако все куда сложнее и трагичнее. «Волков» в профессионалах мы уже не увидим, ведь команда прекращает свое существование.

    Тамбовцам нужно выразить респект за мужество. Собранная впопыхах зимой команда фактически с колес начала играть, и иногда даже давала бой более сильным оппонентам.

  • Энергичность Мозеса и точность Ларссона. «Спартак» сделал серьезный шаг в сторону Лиги чемпионов
  • Пресса и комментарии о матче «Арсенал» — «Спартак»
  • 03/05/2021

    • «Тамбов» в минувшем туре уступил. В Ростове аутсайдер ничего не смог предпринять против атак команды Валерия Карпина (2:0).

    В 28 сыгранных матчах команда пропустила уже 57 мячей. Да и 13 набранных очков — отнюдь не достижение, но, все же, тамбовцы обязаны постараться хлопнуть дверью напоследок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.11, на ничью за 10.00, а на «Тамбов» — за 25.00.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Хозяева мотивированы подняться в первую десятку, для чего нужно исключительно выигрывать.

    «Тамбов» уже давно потерял всяческие надежды на спасение, так что вряд ли сумеет добиться позитивного результата в Грозном.

    Грозненцы, при всех своих трудностях, просто обязаны обыгрывать аутсайдера, но громить соперника при этом не будут. Наши прогноз и ставка — Фора «Тамбова» +2.5 с коэффициентом 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Карацев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Изнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Надаль — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.10
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  18.62
  • Суперэкспресс на 4-6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Ахмат» — «Тамбов»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 07.05.2021. Прогнозы на футбол. «Ахмат» не будет громить аутсайдера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры