«Ахмат» сыграет на своем поле с «Тамбовом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:00 мск. «Ахмат» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» нынешний чемпионат уже попросту доигрывает. Ни на что серьезное чеченский клуб не претендует, осев на ничем не примечательной 11 позиции.

Атакует «Ахмат» не столь резво — всего 31 гол в 28 матчах. Причем пропускает в свои ворота грозненская команда все-таки чаще — 35 мячей.

А вот в минувшем туре «Ахмат» проиграл. Команда минимально уступила так нуждающемуся в победе «Ротору».

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Поединки против «Тамбова» для грозненцев складываются удачно. Из трех очных свиданий чеченцы добились успеха в двух при одном паритете.

«Тамбов»

«Тамбов» уже оформил вылет в ФНЛ, однако все куда сложнее и трагичнее. «Волков» в профессионалах мы уже не увидим, ведь команда прекращает свое существование.

Тамбовцам нужно выразить респект за мужество. Собранная впопыхах зимой команда фактически с колес начала играть, и иногда даже давала бой более сильным оппонентам.

«Тамбов» в минувшем туре уступил. В Ростове аутсайдер ничего не смог предпринять против атак команды Валерия Карпина (2:0).

В 28 сыгранных матчах команда пропустила уже 57 мячей. Да и 13 набранных очков — отнюдь не достижение, но, все же, тамбовцы обязаны постараться хлопнуть дверью напоследок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.11, на ничью за 10.00, а на «Тамбов» — за 25.00.

Хозяева мотивированы подняться в первую десятку, для чего нужно исключительно выигрывать.

«Тамбов» уже давно потерял всяческие надежды на спасение, так что вряд ли сумеет добиться позитивного результата в Грозном.

Грозненцы, при всех своих трудностях, просто обязаны обыгрывать аутсайдера, но громить соперника при этом не будут. Наши прогноз и ставка — Фора «Тамбова» +2.5 с коэффициентом 1.77.