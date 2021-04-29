«Карабах» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках полуфинала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:00 мск. «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» по традиции лидирует в чемпионате, оторвавшись от «Нефтчи» уже на три очка. Скорее всего, чемпионство от команды вновь никуда не денется.

В минувшем туре «Карабах» устроил на выезде форменный разгром «Габале» (0:5). В 24 сыгранных матчах чемпионата команда настрелял уже 57 мячей.

В первой полуфинальной встрече этих команд была зафиксирована нулевая ничья. Так что шансы чемпиона на выход в финал видятся весьма высокими.

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Поединки против «Сумгаита» для «Карабаха» складываются довольно удачно. Из пяти последних поединков команда выиграла в двух при трех паритетах.

«Сумгаит»

«Сумгаит» заслуженно находится на 3 месте в турнирной таблице. В чемпионской гонке команда не участвует, сражаясь за бронзовые медали с «Зирей».

В активе у «Сумгаита» сейчас 33 очка, причем отставание от идущего на второй строчке «Нефтчи» огромное — 14 пунктов.

Причем «Сумгаит» в минувшем туре играл с «Зирей», и в итоге на выезде добился сухой ничьей. По дополнительным показателям команда остается в тройке.

Что интересно, в чемпионате Азербайджана «Сумгаит» забивает с такой же частотой, с какой и пропускает в свои ворота. Разница мячей команды — 28:28.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.30, на ничью за 4.38, а на «Сумгаит» — за 8.75

Хозяева сейчас находятся в прекрасных кондициях, и наверняка ставят перед собой максимальные задачи.

«Сумгаит» способен дать бой любому сопернику, и планирует сделать это в поединке с чемпионом.

Чемпион добился выездной ничьей, и теперь будет играть исключительно на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.84