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    «Карабах» обеспечит результативное начало?

    «Карабах» — «Сумгаит». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Кубок Азербайджана, 29 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сумгаит»
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    Абделла Зубир
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках полуфинала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:00 мск. «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» по традиции лидирует в чемпионате, оторвавшись от «Нефтчи» уже на три очка. Скорее всего, чемпионство от команды вновь никуда не денется.

    В минувшем туре «Карабах» устроил на выезде форменный разгром «Габале» (0:5). В 24 сыгранных матчах чемпионата команда настрелял уже 57 мячей.

    В первой полуфинальной встрече этих команд была зафиксирована нулевая ничья. Так что шансы чемпиона на выход в финал видятся весьма высокими.

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    Поединки против «Сумгаита» для «Карабаха» складываются довольно удачно. Из пяти последних поединков команда выиграла в двух при трех паритетах.

    «Сумгаит»

    «Сумгаит» заслуженно находится на 3 месте в турнирной таблице. В чемпионской гонке команда не участвует, сражаясь за бронзовые медали с «Зирей».

    В активе у «Сумгаита» сейчас 33 очка, причем отставание от идущего на второй строчке «Нефтчи» огромное — 14 пунктов.

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    • Причем «Сумгаит» в минувшем туре играл с «Зирей», и в итоге на выезде добился сухой ничьей. По дополнительным показателям команда остается в тройке.

    Что интересно, в чемпионате Азербайджана «Сумгаит» забивает с такой же частотой, с какой и пропускает в свои ворота. Разница мячей команды — 28:28.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.30, на ничью за 4.38, а на «Сумгаит» — за 8.75

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    Хозяева сейчас находятся в прекрасных кондициях, и наверняка ставят перед собой максимальные задачи.

    «Сумгаит» способен дать бой любому сопернику, и планирует сделать это в поединке с чемпионом.

    Чемпион добился выездной ничьей, и теперь будет играть исключительно на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.84

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