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    «Урал» сыграет на свежести!

    «Урал» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, РПЛ, 24 апреля 2021 года

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    «Урал» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:00 мск. «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2021 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Урал»

    «Урал» нынче борется за выживание в РПЛ. Правда, шансы команды на спасение выглядят очень даже прилично, учитывая, что отрыв от зоны стыков составляет 7 очков.

    Вот только атакует «Урал» не слишком результативно — всего 24 гола в 26 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 30 очков.

    В минувшем туре «Урал» проиграл. Дома команда не справилась с атаками «Рубина» (0:1).

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    Поединки против «Ахмата» для уральцев складываются с переменным успехом. В последних пяти матчах команда добыла две победы при одном поражении и двух паритетах.

    «Ахмат»

    «Ахмат» находится на экваторе турнирной таблицы. Все-таки 10 место, как говорится, ни туда, ни сюда — и за выживание бороться не нужно, и подъем вверх маловероятен.

    В активе у грозненцев сейчас 35 очков. «Ахмат» наверняка поставил на Кубок России, к тому же с атакой у команды не ладится — забито только 30 мячей в 26 матчах.

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    • «Ахмат» в минувшем туре сумел проявить свои лучшие качества. Грозненцы красиво переиграли «Химки» (3:1).

    В матче первого круга грозненский клуб победил со счетом 2:0. Причем в той встрече счет мог быть и крупнее, реализуй Владимир Ильин пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.39, на ничью за 3.32, а на «Урал» — за 3.12

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    Хозяева смогут сыграть, что называется, на свежести, и, как минимум, не уступят в родных стенах.

    «Ахмат» наверняка еще не отойдет от перипетий полуфинала Кубка России.

    Уральцы намерены использовать преимущество своего поля и усталость соперника после кубкового полуфинала. Наши прогноз и ставка — Фора «Урала» +0.25 с коэффициентом 1.77

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