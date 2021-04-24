«Урал» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:00 мск. «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» нынче борется за выживание в РПЛ. Правда, шансы команды на спасение выглядят очень даже прилично, учитывая, что отрыв от зоны стыков составляет 7 очков.

Вот только атакует «Урал» не слишком результативно — всего 24 гола в 26 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 30 очков.

В минувшем туре «Урал» проиграл. Дома команда не справилась с атаками «Рубина» (0:1).

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Поединки против «Ахмата» для уральцев складываются с переменным успехом. В последних пяти матчах команда добыла две победы при одном поражении и двух паритетах.

«Ахмат»

«Ахмат» находится на экваторе турнирной таблицы. Все-таки 10 место, как говорится, ни туда, ни сюда — и за выживание бороться не нужно, и подъем вверх маловероятен.

В активе у грозненцев сейчас 35 очков. «Ахмат» наверняка поставил на Кубок России, к тому же с атакой у команды не ладится — забито только 30 мячей в 26 матчах.

«Ахмат» в минувшем туре сумел проявить свои лучшие качества. Грозненцы красиво переиграли «Химки» (3:1).

В матче первого круга грозненский клуб победил со счетом 2:0. Причем в той встрече счет мог быть и крупнее, реализуй Владимир Ильин пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.39, на ничью за 3.32, а на «Урал» — за 3.12

Хозяева смогут сыграть, что называется, на свежести, и, как минимум, не уступят в родных стенах.

«Ахмат» наверняка еще не отойдет от перипетий полуфинала Кубка России.

Уральцы намерены использовать преимущество своего поля и усталость соперника после кубкового полуфинала. Наши прогноз и ставка — Фора «Урала» +0.25 с коэффициентом 1.77