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    «Драконы» усилят натиск после перерыва?

    «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, Примейра-лига, 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Витория Гимарайнш»
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    Пепе
    «Порту» сыграет на своем поле с «Виторией Гимарайнш» в рамках 28-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 23:00 мск. «Порту» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 22 Апреля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:00 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» на данный момент занимает 2 строчку в турнирной таблице Примейра-лиги. «Драконы» еще надеются догнать «Спортинг», от которого отстают на 6 очков.

    Победная серия команды вызывает уважение — 6 матчей в чемпионате. Вот только не поздновато ли опомнились «драконы»?!

    В минувшем туре команда добыла важнейшую выездную викторию. Минимально был обыгран один из аутсайдеров лиги «Насьонал».

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    В последние годы поединки против «Витории Гимарайнш» для «Порту» являются фактически легкой прогулкой. В пяти последних очных поединках команда выиграла четыре раза при одной ничьей. Убедительно!

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» пытается нынешний сезон проводит на привычном для себя уровне. Текущая 6 позиция, правда, не еврокубковая, но шансы догнать «Пасуш де Феррейру» еще есть.

    В активе у команды сейчас 38 набранных очков. Причем забивает «Витория Гимарайнш» реже, чем пропускает в собственные ворота: разница мячей 31:35.

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    • «Витория Гимарайнш» в минувшем туре добыла победу. Правда, она вышла минимальной, а соперником была «Санта Клара».

    «Витория Гимарайнш» пытается запрыгнуть на 5 место, отставание от которого составляет 6 очков. Однако у команды на решение этого вопроса есть еще 7 туров. Все возможно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.33, на ничью за 5.00, а на «Виторию Гимарайнш» — за 9.00

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    Хозяева добыли шесть побед кряду, и наверняка еще лелеют надежду настичь «Спортинг».

    «Витория Гимарайнш» наверняка окажет «драконам» серьезное сопротивление, хотя в итоге покинет «Драгау» ни с чем.

    «Драконы» еще не потеряли шансов на чемпионский титул, так что не могут позволить себе терять драгоценные очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» во 2 тайме с коэффициентом 1.61

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