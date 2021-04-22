«Порту» сыграет на своем поле с «Виторией Гимарайнш» в рамках 28-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 23:00 мск. «Порту» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» на данный момент занимает 2 строчку в турнирной таблице Примейра-лиги. «Драконы» еще надеются догнать «Спортинг», от которого отстают на 6 очков.

Победная серия команды вызывает уважение — 6 матчей в чемпионате. Вот только не поздновато ли опомнились «драконы»?!

В минувшем туре команда добыла важнейшую выездную викторию. Минимально был обыгран один из аутсайдеров лиги «Насьонал».

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В последние годы поединки против «Витории Гимарайнш» для «Порту» являются фактически легкой прогулкой. В пяти последних очных поединках команда выиграла четыре раза при одной ничьей. Убедительно!

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» пытается нынешний сезон проводит на привычном для себя уровне. Текущая 6 позиция, правда, не еврокубковая, но шансы догнать «Пасуш де Феррейру» еще есть.

В активе у команды сейчас 38 набранных очков. Причем забивает «Витория Гимарайнш» реже, чем пропускает в собственные ворота: разница мячей 31:35.

«Витория Гимарайнш» в минувшем туре добыла победу. Правда, она вышла минимальной, а соперником была «Санта Клара».

«Витория Гимарайнш» пытается запрыгнуть на 5 место, отставание от которого составляет 6 очков. Однако у команды на решение этого вопроса есть еще 7 туров. Все возможно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.33, на ничью за 5.00, а на «Виторию Гимарайнш» — за 9.00

Хозяева добыли шесть побед кряду, и наверняка еще лелеют надежду настичь «Спортинг».

«Витория Гимарайнш» наверняка окажет «драконам» серьезное сопротивление, хотя в итоге покинет «Драгау» ни с чем.

«Драконы» еще не потеряли шансов на чемпионский титул, так что не могут позволить себе терять драгоценные очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» во 2 тайме с коэффициентом 1.61