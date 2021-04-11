«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» в минувшем туре не смог разжиться очками. Команда Сергея Юрана была бита «Енисеем» (2:0).
В 35 сыгранных матчах хабаровчане набрали 50 очков. Сейчас команда Юрана занимает крайне низкое для себя 12 место.
Атака команды вызывает вопросы. Точнее, ее эффективность — только 41 гол в 35 матчах. Маловато, как для недавнего претендента на выход в стыки.
Весной команда Юрана больше разочаровывает, нежели радует. Падение в зону вылета хабаровчанам не грозит, как, впрочем, и подъем в первую четверку.
«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» изо всех сил бьется за прямую путевку в РПЛ. Причем команда Роберта Евдокимова верна своим идеалам — минимальным натужным победам.
Минувший тур команда провела в своем стиле. Нижегородцы минимально одолели ершистый «Велес».
«Нижний Новгород» сейчас занимает искомое 2 место с 75 очками в активе. Отрыв от идущего третьим «Оренбурга» составляет всего 2 пункта.
Главное богатство команды Евдокимова — надежная оборона (22 пропущенных мяча). Меньше пропускает только лидер ФНЛ «Крылья Советов».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.90, на ничью за 3.25, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.50
Хозяева нынче нестабильны, и голы команде даются с огромной натугой.
«Нижний Новгород» старается брать максимум в каждой встрече, вот и на сей раз постарается разжиться тремя пунктами.
Команда Юрана сейчас испытывает видимые трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80