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    Нижегородцы обеспечат резвое начало?

    «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород»
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    Роберт Евдокимов
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 36-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Апреля 2021 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» в минувшем туре не смог разжиться очками. Команда Сергея Юрана была бита «Енисеем» (2:0).

    В 35 сыгранных матчах хабаровчане набрали 50 очков. Сейчас команда Юрана занимает крайне низкое для себя 12 место.

    Атака команды вызывает вопросы. Точнее, ее эффективность — только 41 гол в 35 матчах. Маловато, как для недавнего претендента на выход в стыки.

    Прогнозы на ФНЛ

    Весной команда Юрана больше разочаровывает, нежели радует. Падение в зону вылета хабаровчанам не грозит, как, впрочем, и подъем в первую четверку.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» изо всех сил бьется за прямую путевку в РПЛ. Причем команда Роберта Евдокимова верна своим идеалам — минимальным натужным победам.

    Минувший тур команда провела в своем стиле. Нижегородцы минимально одолели ершистый «Велес».

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  • 05/04/2021

    • «Нижний Новгород» сейчас занимает искомое 2 место с 75 очками в активе. Отрыв от идущего третьим «Оренбурга» составляет всего 2 пункта.

    Главное богатство команды Евдокимова — надежная оборона (22 пропущенных мяча). Меньше пропускает только лидер ФНЛ «Крылья Советов».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.90, на ничью за 3.25, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.50

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    Хозяева нынче нестабильны, и голы команде даются с огромной натугой.

    «Нижний Новгород» старается брать максимум в каждой встрече, вот и на сей раз постарается разжиться тремя пунктами.

    Команда Юрана сейчас испытывает видимые трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» 11.04.2021 в 08:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.80.
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