«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 36-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» в минувшем туре не смог разжиться очками. Команда Сергея Юрана была бита «Енисеем» (2:0).

В 35 сыгранных матчах хабаровчане набрали 50 очков. Сейчас команда Юрана занимает крайне низкое для себя 12 место.

Атака команды вызывает вопросы. Точнее, ее эффективность — только 41 гол в 35 матчах. Маловато, как для недавнего претендента на выход в стыки.

Прогнозы на ФНЛ

Весной команда Юрана больше разочаровывает, нежели радует. Падение в зону вылета хабаровчанам не грозит, как, впрочем, и подъем в первую четверку.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» изо всех сил бьется за прямую путевку в РПЛ. Причем команда Роберта Евдокимова верна своим идеалам — минимальным натужным победам.

Минувший тур команда провела в своем стиле. Нижегородцы минимально одолели ершистый «Велес».

«Нижний Новгород» сейчас занимает искомое 2 место с 75 очками в активе. Отрыв от идущего третьим «Оренбурга» составляет всего 2 пункта.

Главное богатство команды Евдокимова — надежная оборона (22 пропущенных мяча). Меньше пропускает только лидер ФНЛ «Крылья Советов».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.90, на ничью за 3.25, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.50

Хозяева нынче нестабильны, и голы команде даются с огромной натугой.

«Нижний Новгород» старается брать максимум в каждой встрече, вот и на сей раз постарается разжиться тремя пунктами.

Команда Юрана сейчас испытывает видимые трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80