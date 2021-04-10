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    Минчане не уступят в динамовском дерби?

    «Динамо» Брест — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, чемпионат Белоруссии, 10 апреля 2021 года

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    Леонид Кучук
    «Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 20:00 мск. «Динамо» Брест — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • 3.35
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Динамо» Брест

    Брестчане новый сезон начали вполне прилично. Никто не ожидал от фактически заново выстроенного коллектива такой прыти.

    «Динамо» Брест в трех стартовых турах набрало 7 очков. Команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    В минувшем туре динамовцы на выезде добились минимальной победы. Команда одолела непростого оппонента в виде «Немана» (0:1).

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    Против своих минских одноклубников брестчане играют успешно. Три последних встречи завершились в пользу брестского «Динамо».

    «Динамо» Минск

    Минчане под руководством Леонида Кучука постараются добиться максимума в этом сезоне. Такие амбиции у столичного клуба имеются, и они вполне могут реализоваться.

    «Динамо» Минск в трех стартовых турах разжился семью очками. Причем забив четыре мяча, минчане не пропускали еще ни разу.

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    • В предыдущем туре чемпионата Белоруссии минчане дома минимально одолели «Слуцк». Вышло скромно, но, как говорится, три очка не пахнут.

    Выезд в Брест для команды Кучука — настоящее испытание на прочность. Если минчане планируют побороться за самые высокие места, им нужно, как минимум, не проигрывать в матчах с примерно равными по классу оппонентами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.00, на ничью за 3.36, а на «Динамо» Минск — за 2.42

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    Брестчане неплохо атакуют, и в родных стенах постараются сыграть первым номером.

    Команда Кучука будет искать шансы на контратаках, и, вероятно, один из них реализует.

    Обе команды отлично обороняются, но в составе у минчан находится больше опытных игроков. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск или ничья с коэффициентом 1.73

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