В пятницу, 9 апреля, в стартовом поединке 28-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» на своем поле примет «Фрайбург». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Арминия» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» с 18 набранными пунктами сейчас находится в зоне вылета, на 17 месте, уступая 15 безопасной позиции всего лишь два пункта.

Клуб из Билефельда за последние десять встреч чемпионата добыл только одну викторию, одолев в середине марта на выезде «Байер» со счетом 2:1. Также в этот период он трижды сыграл вничью и шесть раз был повержен.

В свой последней проведенной игре «синие» расписали гостевую мировую с «Майнцем» (1:1), а туром ранее они в родных стенах минимально проиграли «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

В родных стенах «Арминия» в этом розыгрыше Бундеслиги набрала 13 баллов из 23, выиграв четыре поединка при девяти фиаско и одной ничьей, разница забитых и пропущенных в них составляет 10:22.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 37 набранными очками на данный момент находится на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от шестой еврокубковой строки на шесть баллов.

За последние семь матчей немецкого первенства «бразильцы из Брайсгау» смогли добыть две виктории. Одна из которых была в позапрошлом туре в родных стенах над «Аугсбургом» — 2:0.

В промежутке этой игры они еще трижды проиграли, забив в этих поединках только один гол. Одно из фиаско было в минувшем игровом дне в гостях от гладбахской «Боруссии» — 1:2.

15 очков из 37 общих «Фрайбург» набрал в гостях. Он выиграл четыре поединка, три раза играл вничью и шесть раз терпел поражения. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 14:21.

В игре первого круга «Фрайбург» дома взял верх над «Арминией» — 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фрайбурга» — 2.37, победа «Арминии» — 3.36, ничья — 3.35.

Вполне возможно, что билифельдцы на своем поле не проиграют середняку, но и вряд ли смогут взять три очка. Поэтому в этой игре ставим на ничью.