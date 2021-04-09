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    Игра в Билефельд победителя не определит?

    «Арминия» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 3.35) на футбол, чемпионат Германии, 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Фрайбург»
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    «Арминия»
    В пятницу, 9 апреля, в стартовом поединке 28-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» на своем поле примет «Фрайбург». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Арминия» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    «Арминия» с 18 набранными пунктами сейчас находится в зоне вылета, на 17 месте, уступая 15 безопасной позиции всего лишь два пункта.

    Клуб из Билефельда за последние десять встреч чемпионата добыл только одну викторию, одолев в середине марта на выезде «Байер» со счетом 2:1. Также в этот период он трижды сыграл вничью и шесть раз был повержен.

    В свой последней проведенной игре «синие» расписали гостевую мировую с «Майнцем» (1:1), а туром ранее они в родных стенах минимально проиграли «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В родных стенах «Арминия» в этом розыгрыше Бундеслиги набрала 13 баллов из 23, выиграв четыре поединка при девяти фиаско и одной ничьей, разница забитых и пропущенных в них составляет 10:22.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 37 набранными очками на данный момент находится на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от шестой еврокубковой строки на шесть баллов.

    За последние семь матчей немецкого первенства «бразильцы из Брайсгау» смогли добыть две виктории. Одна из которых была в позапрошлом туре в родных стенах над «Аугсбургом» — 2:0.

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    • В промежутке этой игры они еще трижды проиграли, забив в этих поединках только один гол. Одно из фиаско было в минувшем игровом дне в гостях от гладбахской «Боруссии» — 1:2.

    15 очков из 37 общих «Фрайбург» набрал в гостях. Он выиграл четыре поединка, три раза играл вничью и шесть раз терпел поражения. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 14:21.

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    В игре первого круга «Фрайбург» дома взял верх над «Арминией» — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фрайбурга» — 2.37, победа «Арминии» — 3.36, ничья — 3.35.

    Вполне возможно, что билифельдцы на своем поле не проиграют середняку, но и вряд ли смогут взять три очка. Поэтому в этой игре ставим на ничью.

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    Прогноз и ставка на матч «Арминия» — «Фрайбург» 09.04.2021 в 21:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.35.
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