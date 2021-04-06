«Монако» сыграет на своем поле с «Метцем» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:45 мск. «Монако» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Монегаскам нынешний сезон удается. В чемпионате «Монако» вполне способно побороться за самые высокие места.

Правда, в чемпионской гонке шансы команды выглядят не столь высокими. Все-таки ПСЖ, «Лилль» и «Лион» смотрятся предпочтительнее.

В минувшем туре Лиги 1 монегаски одержали уверенную победу. Соперник в лице «Метца» был просто сметен с газона (4:0).

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Теперь с этим же оппонентом команда померяется силами и в Кубке Франции. Разумеется, фаворитами противостояния является «Монако», имеющее теперь еще и психологический перевес над соперником.

«Метц»

Поражение в минувшем туре от «Монако» (4:0) больно ударило по самолюбию команды. Впрочем, соперник действительно был сильнее по всем параметрам.

И вот теперь появилась реальная возможность дать быстрый реванш монегаскам. Вот только провернуть такую комбинацию будет крайне нелегко.

Вообще, отношения с монегасками у «Метца» непростые. Из пяти последних дуэлей команда сумела добыть победы в двух при трех коллизиях.

Причем только в одном из последних поединков, команды на двоих забили один мяч. В остальных — с результативностью был полный порядок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.51, на ничью за 4.42, а на «Метц» — за 7.13

Монегаски сейчас здорово прибавили во всех игровых компонентах.

Гости в последних трех матчах пропустили девять мячей, что явно свидетельствует о проблемах в обороне.

Монегаски выглядят куда мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Монако» -0.75 с коэффициентом 1.71