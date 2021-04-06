«Монако»
Монегаскам нынешний сезон удается. В чемпионате «Монако» вполне способно побороться за самые высокие места.
Правда, в чемпионской гонке шансы команды выглядят не столь высокими. Все-таки ПСЖ, «Лилль» и «Лион» смотрятся предпочтительнее.
В минувшем туре Лиги 1 монегаски одержали уверенную победу. Соперник в лице «Метца» был просто сметен с газона (4:0).
Теперь с этим же оппонентом команда померяется силами и в Кубке Франции. Разумеется, фаворитами противостояния является «Монако», имеющее теперь еще и психологический перевес над соперником.
«Метц»
Поражение в минувшем туре от «Монако» (4:0) больно ударило по самолюбию команды. Впрочем, соперник действительно был сильнее по всем параметрам.
И вот теперь появилась реальная возможность дать быстрый реванш монегаскам. Вот только провернуть такую комбинацию будет крайне нелегко.
Вообще, отношения с монегасками у «Метца» непростые. Из пяти последних дуэлей команда сумела добыть победы в двух при трех коллизиях.
Причем только в одном из последних поединков, команды на двоих забили один мяч. В остальных — с результативностью был полный порядок.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.51, на ничью за 4.42, а на «Метц» — за 7.13
Монегаски сейчас здорово прибавили во всех игровых компонентах.
Гости в последних трех матчах пропустили девять мячей, что явно свидетельствует о проблемах в обороне.
Монегаски выглядят куда мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Монако» -0.75 с коэффициентом 1.71