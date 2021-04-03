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    Вернется ли «Байер» на победный путь?

    «Байер» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Германии, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Шальке»
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    Ханнес Вольф начинает работу у руля «Байера»
    3 апреля в 27-м туре первой немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле сыграет с «Шальке». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Байер» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Апреля 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Байер»

    Леверкузенцы нынешний сезон проводят неровно. Команда сейчас находится на 6 месте, хотя еще вполне способна зацепиться за зону Лиги чемпионов.

    В активе у «фармацевтов» только 40 очков, а от искомой четвертой позиции команда отстает на семь пунктов. К тому же «Байер» атакует не столь грозно — 43 гола в 26 матчах.

    В позапрошлом туре Бундеслиги «Байер» сенсационно уступил «Арминии» (1:2). После этого последовал разгром от «Герты» (0:3) и отставка с поста главного тренера Петера Боша.

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    Зато теперь подопечные уже Ханнеса Вольфа могут спокойно сконцентрироваться на Бундеслиге. Из Лиги Европы «Байер» уже успел вылететь от «Янг Бойз».

    «Шальке»

    «Шальке» сейчас занимает последнее 18 место в турнирной таблице. Никакие перестановки на ходу успеха не приносят, и вылета команде явно не избежать.

    Вот и последний свой матч команда провела неудачно. «Шальке» на свое поле был разбит «Боруссией» М (0:3), а перед этим ее и вовсе уничтожил «Вольфсбург» (0:5).

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  • 29/03/2021

    • Отставание от стыкового 16 места выглядит внушительно — 12 очков. Да и как его отыграешь, если в 26 поединках «кобальтовые» умудрились пропустить уже 69 мячей.

    В целом, коллектив не знает побед уже 12 матчей кряду во всех турнирах. И только в трех играх ему удалось сыграть вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,40.

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