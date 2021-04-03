3 апреля в 27-м туре первой немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле сыграет с «Шальке». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Байер» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Леверкузенцы нынешний сезон проводят неровно. Команда сейчас находится на 6 месте, хотя еще вполне способна зацепиться за зону Лиги чемпионов.

В активе у «фармацевтов» только 40 очков, а от искомой четвертой позиции команда отстает на семь пунктов. К тому же «Байер» атакует не столь грозно — 43 гола в 26 матчах.

В позапрошлом туре Бундеслиги «Байер» сенсационно уступил «Арминии» (1:2). После этого последовал разгром от «Герты» (0:3) и отставка с поста главного тренера Петера Боша.

Все прогнозы на Бундеслигу

Зато теперь подопечные уже Ханнеса Вольфа могут спокойно сконцентрироваться на Бундеслиге. Из Лиги Европы «Байер» уже успел вылететь от «Янг Бойз».

«Шальке»

«Шальке» сейчас занимает последнее 18 место в турнирной таблице. Никакие перестановки на ходу успеха не приносят, и вылета команде явно не избежать.

Вот и последний свой матч команда провела неудачно. «Шальке» на свое поле был разбит «Боруссией» М (0:3), а перед этим ее и вовсе уничтожил «Вольфсбург» (0:5).

Отставание от стыкового 16 места выглядит внушительно — 12 очков. Да и как его отыграешь, если в 26 поединках «кобальтовые» умудрились пропустить уже 69 мячей.

В целом, коллектив не знает побед уже 12 матчей кряду во всех турнирах. И только в трех играх ему удалось сыграть вничью.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,40.