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    «Нати» и суоми на порадуют голами?

    Швейцария — Финляндия. Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, товарищеский матч, 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Финляндия
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    Теэму Пукки забил три гола в двух матчах отбора ЧМ-2022
    31 марта в товарищеском матче сборная Швейцарии на своем поле сыграет с национальной командой Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по мск. Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 31 Марта 2021 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 21:45 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    Швейцария

    Сборная Швейцарии блестяще стартовала в отборочном цикле к предстоящему мундиалю, выиграв две встречи, пропустив в них всего лишь один мяч.

    В первом туре «нати» на выезде справились с Болгарией (3:1), выигрывая после первого тайма 3:0. В следующей игре они дома минимально одолели Литву, забив гол уже на второй минуте игры.

    Отметим, что сейчас у швейцарцев 3-матчевая победная серия, правда, один поединок был выигран технически. Перед этим они не могли победить на протяжении семи игр, трижды сыграв вничью в этом отрезке при четырех фиаско.

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    Последних два турнира Швейцария провела неплохо, завоевав путевку в финальную часть Евро-2020 и сохранив прописку в элите Лиги наций, заняв третье место в группе с Испанией, Германией и Украиной.

    Финляндия

    Команда Финляндии оба матча отборочной компании к ЧМ-2022 завершила вничью. Стартовала она с домашней мировой против Боснии (2:2), где два гола забил Пукки.

    Его мяч спас финнов и в следующей игре квалификации, сравняв счет с пенальти в гостевом поединке против Украины на 89-й минуте матча, сделав результат 1:1.

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    • Суоми также пробились в финальную часть континентального первенства 2020 года, а в розыгрыше Лиги наций были очень близки до повышения к Лиге А, но уступили первую строку Уэльсу в заключительном туре.

    За последние семь проведенных встреч во всех турнирах Финляндия проиграла только раз, еще в этот период она четыре игры выиграла и дважды сыграла вничью.

    Между собой эти сборные провели три игры, в которых дважды победили швейцарцы (1:0 и 3:2), а одну встречу выиграли финны (2:1).

    Прогноз и ставка на Швейцария — Финляндия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швейцарии предлагают — 1.75.

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    На викторию Финляндии дают — 4.08, ничья оценена — в 3.50.

    После изматывающих матчей отбора, в этом поединке от этих сборных не стоит ждать зрелищной игры с изобилием забитых голов. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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