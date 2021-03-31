31 марта в товарищеском матче сборная Швейцарии на своем поле сыграет с национальной командой Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по мск. Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Сборная Швейцарии блестяще стартовала в отборочном цикле к предстоящему мундиалю, выиграв две встречи, пропустив в них всего лишь один мяч.

В первом туре «нати» на выезде справились с Болгарией (3:1), выигрывая после первого тайма 3:0. В следующей игре они дома минимально одолели Литву, забив гол уже на второй минуте игры.

Отметим, что сейчас у швейцарцев 3-матчевая победная серия, правда, один поединок был выигран технически. Перед этим они не могли победить на протяжении семи игр, трижды сыграв вничью в этом отрезке при четырех фиаско.

Все прогнозы на футбол

Последних два турнира Швейцария провела неплохо, завоевав путевку в финальную часть Евро-2020 и сохранив прописку в элите Лиги наций, заняв третье место в группе с Испанией, Германией и Украиной.

Финляндия

Команда Финляндии оба матча отборочной компании к ЧМ-2022 завершила вничью. Стартовала она с домашней мировой против Боснии (2:2), где два гола забил Пукки.

Его мяч спас финнов и в следующей игре квалификации, сравняв счет с пенальти в гостевом поединке против Украины на 89-й минуте матча, сделав результат 1:1.

Суоми также пробились в финальную часть континентального первенства 2020 года, а в розыгрыше Лиги наций были очень близки до повышения к Лиге А, но уступили первую строку Уэльсу в заключительном туре.

За последние семь проведенных встреч во всех турнирах Финляндия проиграла только раз, еще в этот период она четыре игры выиграла и дважды сыграла вничью.

Между собой эти сборные провели три игры, в которых дважды победили швейцарцы (1:0 и 3:2), а одну встречу выиграли финны (2:1).

Прогноз и ставка на Швейцария — Финляндия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швейцарии предлагают — 1.75.

На викторию Финляндии дают — 4.08, ничья оценена — в 3.50.

После изматывающих матчей отбора, в этом поединке от этих сборных не стоит ждать зрелищной игры с изобилием забитых голов. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.