Молдавия
Молдавия начала нынешнюю кампанию — хуже не придумаешь. Для начала молдаване упустили верную победу в матче с фарерцами (1:1).
После чего Молдавию ждал страшный разгром в Дании. Скандинавы не оставили от команды камня на камне — 8:0.
Разумеется, после последней неудачи команда едва ли сумеет восстановиться психологически. Тем более, молдаван ждет новое испытание в виде крепкой сборной Израиля.
С Израилем Молдавия встречалась четырежды. Причем в тех матчах дважды сильнее был оппонент при двух паритетах.
Израиль
Израиль в квалификации стартовала неудачно. Дома команда уступила сборной Дании (0:2), после чего упустила победу над Шотландией (1:1).
При такой диспозиции сражаться за одну из двух заветных позиций — дело сложное. Так что Израилю нужно непременно обыгрывать одного из аутсайдеров группы.
Пока что Манору Соломону, Мунасу Даббуру, Бибрасу Натхл и Дору Перецу не удается вытащить свою сборную на ведущие позиции. Состав у израильтян неплохой, но пока чего-то не хватает.
Нет сомнений, что в Кишиневе гости будут действовать с позиции силы. Пора Израилю подтягиваться к лидерам!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Израиль за 1.47, на ничью за 4.18, а на Молдавию — за 8.25
У молдаван имеются огромнейшие проблемы в обороне, да и психологическое состояние хромает на обе ноги.
Израилю необходимо исключительно побеждать, что команде вполне по силам.
Турнирное положение обязывает гостей активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68