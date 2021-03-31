Молдавия сыграет на своем поле с Израилем в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:45 мск. Молдавия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдавия

Молдавия начала нынешнюю кампанию — хуже не придумаешь. Для начала молдаване упустили верную победу в матче с фарерцами (1:1).

После чего Молдавию ждал страшный разгром в Дании. Скандинавы не оставили от команды камня на камне — 8:0.

Разумеется, после последней неудачи команда едва ли сумеет восстановиться психологически. Тем более, молдаван ждет новое испытание в виде крепкой сборной Израиля.

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С Израилем Молдавия встречалась четырежды. Причем в тех матчах дважды сильнее был оппонент при двух паритетах.

Израиль

Израиль в квалификации стартовала неудачно. Дома команда уступила сборной Дании (0:2), после чего упустила победу над Шотландией (1:1).

При такой диспозиции сражаться за одну из двух заветных позиций — дело сложное. Так что Израилю нужно непременно обыгрывать одного из аутсайдеров группы.

Пока что Манору Соломону, Мунасу Даббуру, Бибрасу Натхл и Дору Перецу не удается вытащить свою сборную на ведущие позиции. Состав у израильтян неплохой, но пока чего-то не хватает.

Нет сомнений, что в Кишиневе гости будут действовать с позиции силы. Пора Израилю подтягиваться к лидерам!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Израиль за 1.47, на ничью за 4.18, а на Молдавию — за 8.25

У молдаван имеются огромнейшие проблемы в обороне, да и психологическое состояние хромает на обе ноги.

Израилю необходимо исключительно побеждать, что команде вполне по силам.

Турнирное положение обязывает гостей активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68