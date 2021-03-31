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    Израиль сразу возьмется за дело?

    Молдавия — Израиль. Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, квалификация к ЧМ-2022 по футболу, 31 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Молдавии Прогнозы на Сборная Израиля
    Прогноз и ставки на Молдавия — Израиль
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    Манор Соломон
    Молдавия сыграет на своем поле с Израилем в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:45 мск. Молдавия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 31 Марта 2021 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 21:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    Молдавия

    Молдавия начала нынешнюю кампанию — хуже не придумаешь. Для начала молдаване упустили верную победу в матче с фарерцами (1:1).

    После чего Молдавию ждал страшный разгром в Дании. Скандинавы не оставили от команды камня на камне — 8:0.

    Разумеется, после последней неудачи команда едва ли сумеет восстановиться психологически. Тем более, молдаван ждет новое испытание в виде крепкой сборной Израиля.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С Израилем Молдавия встречалась четырежды. Причем в тех матчах дважды сильнее был оппонент при двух паритетах.

    Израиль

    Израиль в квалификации стартовала неудачно. Дома команда уступила сборной Дании (0:2), после чего упустила победу над Шотландией (1:1).

    При такой диспозиции сражаться за одну из двух заветных позиций — дело сложное. Так что Израилю нужно непременно обыгрывать одного из аутсайдеров группы.

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    • Пока что Манору Соломону, Мунасу Даббуру, Бибрасу Натхл и Дору Перецу не удается вытащить свою сборную на ведущие позиции. Состав у израильтян неплохой, но пока чего-то не хватает.

    Нет сомнений, что в Кишиневе гости будут действовать с позиции силы. Пора Израилю подтягиваться к лидерам!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Израиль за 1.47, на ничью за 4.18, а на Молдавию — за 8.25

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    У молдаван имеются огромнейшие проблемы в обороне, да и психологическое состояние хромает на обе ноги.

    Израилю необходимо исключительно побеждать, что команде вполне по силам.

    Турнирное положение обязывает гостей активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68

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