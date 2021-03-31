31 марта, Сараево, стадион «Грбавица» — сборная Боснии и Герцеговины примет сборную Франции в рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира 2022 года. Начало поединка в 21:45 по мск. Босния и Герцеговина — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина

Для боснийцев это будет вторая игра на турнире. До этого они провели матч с Финляндией, который завершился вничью 2:2.

Таким образом, серия без побед в официальных матчах у хозяев достигла отметки в восемь поединков. Перед стартом отбора команда проиграла три раза подряд в Лиге наций. Она проиграла 0:2 Италии, 1:3 Нидерландам и 0:3 Польше.

27 марта Босния и Герцеговина провела товарищеский матч со сборной Коста-Рики и там все обошлось нулевой ничьей.

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В пяти последних матчах дома боснийцы забили всего 2 гола. При этом они потерпели 3 поражения и 2 раза сыграли вничью.

Франция

Франция — лидер квартета D с 4 очками. После осечки в первом туре, когда подопечные Дидье Дешама сыграли вничью 1:1 с Украиной, они победили сборную Казахстана со счетом 2:0.

До ничьи с Украиной французы выиграли три раза подряд. Со счетом 2:1 «Трехцветные» обыграли Хорватию, со счетом 4:2 они победили Швецию и с минимальным результатом 1:0 одолели Португалию.

В гостях Франция выиграла 7 поединков подряд, при этом она пропустила всего один гол за этот период.

Последнее поражения в официальных выступлениях сборная Франции терпела в июне позапрошлого года.

Прогноз и ставка

Сборная Франции очевидный фаворит встречи — 10.0 против 1.39. На ничью в этом матче предлагают коэффициент 4.60.

Босния и Герцеговина давно не побеждала. Более того, совсем недавно команде удалось прервать серию поражений. Так что рассчитывать на что-то в этом матче хозяевам будет сложно.

Франция всухую выиграла 6 из 7 выездных поединков. Поставить на сухую победу Франции можно с коэффициентом 2.00.