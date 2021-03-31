Босния и Герцеговина
Для боснийцев это будет вторая игра на турнире. До этого они провели матч с Финляндией, который завершился вничью 2:2.
Таким образом, серия без побед в официальных матчах у хозяев достигла отметки в восемь поединков. Перед стартом отбора команда проиграла три раза подряд в Лиге наций. Она проиграла 0:2 Италии, 1:3 Нидерландам и 0:3 Польше.
27 марта Босния и Герцеговина провела товарищеский матч со сборной Коста-Рики и там все обошлось нулевой ничьей.
В пяти последних матчах дома боснийцы забили всего 2 гола. При этом они потерпели 3 поражения и 2 раза сыграли вничью.
Франция
Франция — лидер квартета D с 4 очками. После осечки в первом туре, когда подопечные Дидье Дешама сыграли вничью 1:1 с Украиной, они победили сборную Казахстана со счетом 2:0.
До ничьи с Украиной французы выиграли три раза подряд. Со счетом 2:1 «Трехцветные» обыграли Хорватию, со счетом 4:2 они победили Швецию и с минимальным результатом 1:0 одолели Португалию.
В гостях Франция выиграла 7 поединков подряд, при этом она пропустила всего один гол за этот период.
Последнее поражения в официальных выступлениях сборная Франции терпела в июне позапрошлого года.
Прогноз и ставка
Сборная Франции очевидный фаворит встречи — 10.0 против 1.39. На ничью в этом матче предлагают коэффициент 4.60.
Босния и Герцеговина давно не побеждала. Более того, совсем недавно команде удалось прервать серию поражений. Так что рассчитывать на что-то в этом матче хозяевам будет сложно.
Франция всухую выиграла 6 из 7 выездных поединков. Поставить на сухую победу Франции можно с коэффициентом 2.00.