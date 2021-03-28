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    У Швейцарии больше шансов

    Хорватия U21 — Швейцария U21. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч молодежного ЧЕ-2021 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия U21 — Швейцария U21
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    28 марта в городе Копер на стадионе «Бонифика» молодежная сборная Хорватии U21 примет сборную Швейцарии U21 в рамках матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы 2021. Начало в 19:00 мск. Хорватия U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа D 28 Марта 2021 года
    Хорватия U21
  • Загреб
    •  Хорватия U21 19:00 Швейцария U21 Швейцария U21
  • U21 Евро-2021. Группа D
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    Хорватия U21

    В первом туре хорваты проиграли лидеру группы португальцам со счетом 0:1. Это было первое поражение команды за 7 поединков.

    Через день после этого Хорватия провела товарищескую игру с Турцией и смогла одержать разгромную победу со счетом 4:1.

    В рамках квалификации на основной турнир Евро-2020 хозяева набрали 20 очков в 10 матчах. Они одержали 6 побед, потерпели 2 поражения и сыграли 2 раза вничью. Из группы они вышли со второй позиции.

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    С учетом квалификации в этом турнире у хорватов всего одно поражение в пяти выступлениях.

    Швейцария U21

    Швейцарцы смогли обыграть англичан со счетом 1:0 и теперь они занимают второе место, преследуя тем самым португальцев.

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    • На этом Евро у Швейцарии хорошие результаты. В 11 матчах они проиграли лишь раз — сборной Франции 1:3. Это было во время отбора. В остальных десяти случаях команда побеждала.

    Кроме победы над Англией у Швейцарии были успехи в матчах с Азербайджаном (2:1), Лихтенштейном (3:0), Грузией (3:0) и Словакией (2:1, 4:1). Это что касается выступлений в 2020 году.

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    Также отметим, что Швейцария редко остается без забитых голов. Ее голевая серия составляет 13 поединков.

    Прогноз и ставка

    На победу Швейцарии нам предлагают поставить с коэффициентом 2.33, тогда как победа Хорватии оценивается коэффициентом 3.05. Ничья в этом матче выставлена с котировкой 3.40.

    В 7 из 8 официальных матчей Швейцария выигрывала во втором тайме. Давайте поставим на победу команды во второй половине встречи с подстраховкой.

    Стартовав с победы над англичанами, гости показали, насколько они настроены на выход из группы. Учитывая прошлые результаты, предлагаем поставить на победу команды.

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