Хорватия U21
В первом туре хорваты проиграли лидеру группы португальцам со счетом 0:1. Это было первое поражение команды за 7 поединков.
Через день после этого Хорватия провела товарищескую игру с Турцией и смогла одержать разгромную победу со счетом 4:1.
В рамках квалификации на основной турнир Евро-2020 хозяева набрали 20 очков в 10 матчах. Они одержали 6 побед, потерпели 2 поражения и сыграли 2 раза вничью. Из группы они вышли со второй позиции.
С учетом квалификации в этом турнире у хорватов всего одно поражение в пяти выступлениях.
Швейцария U21
Швейцарцы смогли обыграть англичан со счетом 1:0 и теперь они занимают второе место, преследуя тем самым португальцев.
На этом Евро у Швейцарии хорошие результаты. В 11 матчах они проиграли лишь раз — сборной Франции 1:3. Это было во время отбора. В остальных десяти случаях команда побеждала.
Кроме победы над Англией у Швейцарии были успехи в матчах с Азербайджаном (2:1), Лихтенштейном (3:0), Грузией (3:0) и Словакией (2:1, 4:1). Это что касается выступлений в 2020 году.
Также отметим, что Швейцария редко остается без забитых голов. Ее голевая серия составляет 13 поединков.
Прогноз и ставка
На победу Швейцарии нам предлагают поставить с коэффициентом 2.33, тогда как победа Хорватии оценивается коэффициентом 3.05. Ничья в этом матче выставлена с котировкой 3.40.
В 7 из 8 официальных матчей Швейцария выигрывала во втором тайме. Давайте поставим на победу команды во второй половине встречи с подстраховкой.
Стартовав с победы над англичанами, гости показали, насколько они настроены на выход из группы. Учитывая прошлые результаты, предлагаем поставить на победу команды.