28 марта в городе Копер на стадионе «Бонифика» молодежная сборная Хорватии U21 примет сборную Швейцарии U21 в рамках матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы 2021. Начало в 19:00 мск. Хорватия U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия U21

В первом туре хорваты проиграли лидеру группы португальцам со счетом 0:1. Это было первое поражение команды за 7 поединков.

Через день после этого Хорватия провела товарищескую игру с Турцией и смогла одержать разгромную победу со счетом 4:1.

В рамках квалификации на основной турнир Евро-2020 хозяева набрали 20 очков в 10 матчах. Они одержали 6 побед, потерпели 2 поражения и сыграли 2 раза вничью. Из группы они вышли со второй позиции.

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С учетом квалификации в этом турнире у хорватов всего одно поражение в пяти выступлениях.

Швейцария U21

Швейцарцы смогли обыграть англичан со счетом 1:0 и теперь они занимают второе место, преследуя тем самым португальцев.

На этом Евро у Швейцарии хорошие результаты. В 11 матчах они проиграли лишь раз — сборной Франции 1:3. Это было во время отбора. В остальных десяти случаях команда побеждала.

Кроме победы над Англией у Швейцарии были успехи в матчах с Азербайджаном (2:1), Лихтенштейном (3:0), Грузией (3:0) и Словакией (2:1, 4:1). Это что касается выступлений в 2020 году.

Также отметим, что Швейцария редко остается без забитых голов. Ее голевая серия составляет 13 поединков.

Прогноз и ставка

На победу Швейцарии нам предлагают поставить с коэффициентом 2.33, тогда как победа Хорватии оценивается коэффициентом 3.05. Ничья в этом матче выставлена с котировкой 3.40.

В 7 из 8 официальных матчей Швейцария выигрывала во втором тайме. Давайте поставим на победу команды во второй половине встречи с подстраховкой.

Стартовав с победы над англичанами, гости показали, насколько они настроены на выход из группы. Учитывая прошлые результаты, предлагаем поставить на победу команды.