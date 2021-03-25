Италия сыграет на своем поле с Северной Ирландией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Италия — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Италия пропустила прошлый Чемпионат мира. Тогда это была сенсация, но все вышло абсолютно справедливо.

Теперь же старые ошибки учтены, и итальянцы вновь серьезно котируются в мировом футболе. Вот и свою группу в Лиге наций команда выиграла, опередив сильных голландцев и поляков.

Последний свой матч Италия проводила с боснийцами, и на выезде сумела добиться победы (0:2). К слову, оборона итальянцев вновь надежна и монолитна, ведь в 6 матчах Лиги наций дала сбой лишь дважды.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Их четырех свиданий с североирландцами в XXI веке итальянцы сумели выудить три победы. И лишь в далекой квалификации к Евро-2012 была зафиксирована нулевая ничья.

Северная Ирландия

Северная Ирландия в своей группе Лиги наций провалилась. Команда осталась на последнем месте с 2 очками в активе.

Впрочем, оппоненты были крепкими — Австрия, Норвегия и Румыния. Вот только даже сила соперников никак не оправдывает 11 пропущенных мячей в 6 матчах при четырех забитых.

В последнем матче турнира Северная Ирландия дала бой румынам. Причем соперник отыгрался лишь в эндшпиле (1:1).

Никто не сомневается, что средненькая по составу сборная сможет отобрать очки у итальянцев. Но хотя бы попробовать британцы наверняка постараются.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.18, на ничью за 7.70, а на Северную Ирландию — за 21.00

Итальянцы постараются начать отборочный цикл на позитивной ноте.

Северная Ирландия никому не сдается без боя, но с итальянцами сладить не сумеет.

Итальянцы заметно превосходят соперника в классе, однако британцы постараются дать бой. Наши прогноз и ставка — Фора Северной Ирландии +2.25 с коэффициентом 1.63