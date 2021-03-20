«Кельн» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» сейчас занимает 14 место в турнирной таблице, однако спокойной жизни в Бундеслиге себе еще не обеспечил. «Козлов» ждет разгар борьбы за выживание.

Правда, последний свой матч команда провела неудачно. На выезде «козлам» не удалось зацепиться за очки в поединке с «Унионом» (2:1).

Отрыв от стыкового 16 места минимальный — один балл. Причем «Кельн» пропускает с такой же частотой, что и остальные представители группы аутсайдеров (44 гола).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Кельн» слабовато играет с дортмундцами. Лишь в первом круге нынешнего чемпионата «козлы» сенсационно переиграли «Боруссию» Д (1:2), до того уступив в четырех матчах кряду.

«Боруссия» Д

Дортмундцы нынешний сезон откровенно проваливают. В чемпионате от команды ждали битвы за чемпионский титул, но сейчас она осела на скромной 5 позиции.

В активе у дортмундского клуба только 42 очка, и речь сейчас идет, скорее, о скромной задаче попасть в зону Лиги чемпионов. Да уж, помельчали интересы «Боруссии» Д…

В минувшем туре «Боруссия» Д наконец-то добилась виктории. Правда, соперников уровня «Герты», к тому же дома, обыгрывать было нудно в любом случае. В итоге — 2:0.

Зато в Лиге чемпионов дортмунды прошли в четвертьфинал. Причем команда сумела выбить сильную «Севилью» (3:2, 2:2), так что недооценивать «Боруссию» Д никак нельзя.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.48, на ничью за 4.70, а на «Кельн» — за 6.40

Хозяева попытаются сыграть на свежести, ведь дортмундцы заняты на нескольких фронтах.

Эрлинг Холанн и компания сейчас могут переключиться на Бундеслигу, к тому же попытаются отомстить за неудачу в первом круге.

Атака дортмундцев наводит страх почти на всю Европу, а уж одного из аутсайдеров Бундеслиги сможет неприятно удивить наверняка. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д во 2 тайме с коэффициентом 1.76