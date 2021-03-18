«Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках ответной игры 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Янг Бойз» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» занял второе место в своей группе Лиги Европы после вылета из раунда плей-офф Лиги чемпионов, обойдя болгарский ЦСКА София и румынский «Клуж». Клуб уступил победу в квартете лишь «Роме».

В 1/16 финала швейцарский коллектив прошел «Байер». Сперва он победил леверкузенцев на своем поле со счетом 4:3, после чего победил в гостях с результатом 2:0.

В первом поединке 1/8 финала команда потерпела разгром от нынешнего соперника на выезде со счетом 0:3.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Янг Бойз» занимает первое место в турнирной таблице национального первенства с 54 очками в активе. Мало того, отрыв от ближайшего конкурента «Серветта» составляет целых 18 очков.

«Аякс»

«Аякс» начал сезон в еврокубках с Лиги чемпионов, где в групповом раунде занял третье место, уступив путевку в плей-офф «Ливерпулю» и «Аталанте».

В 1/8 финала амстердамцы довольно уверенно прошли «Лилль». Переиграв французский клуб на выезде со счетом 2:1, они с аналогичным результатом победили его дома.

Коллектив в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Сейчас команда занимает 1 место в Эредивизи, имея в своем активе 63 очка.

Отрыв от второго в таблице ПСВ составляет восемь очков. В целом, чемпион Нидерландов не знает поражений 21 поединок во всех турнирах при 18 победах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.