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    Что «Аякс» позволит сделать «Янг Бойзу»?

    «Янг Бойз» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига Европы, 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Аякс»
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    «Аякс» не проигрывает 21 матч во всех турнирах
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках ответной игры 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Янг Бойз» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года
    Янг Бойз
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Янг Бойз 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» занял второе место в своей группе Лиги Европы после вылета из раунда плей-офф Лиги чемпионов, обойдя болгарский ЦСКА София и румынский «Клуж». Клуб уступил победу в квартете лишь «Роме».

    В 1/16 финала швейцарский коллектив прошел «Байер». Сперва он победил леверкузенцев на своем поле со счетом 4:3, после чего победил в гостях с результатом 2:0.

    В первом поединке 1/8 финала команда потерпела разгром от нынешнего соперника на выезде со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Янг Бойз» занимает первое место в турнирной таблице национального первенства с 54 очками в активе. Мало того, отрыв от ближайшего конкурента «Серветта» составляет целых 18 очков.

    «Аякс»

    «Аякс» начал сезон в еврокубках с Лиги чемпионов, где в групповом раунде занял третье место, уступив путевку в плей-офф «Ливерпулю» и «Аталанте».

    В 1/8 финала амстердамцы довольно уверенно прошли «Лилль». Переиграв французский клуб на выезде со счетом 2:1, они с аналогичным результатом победили его дома.

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  • 12/03/2021

    • Коллектив в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Сейчас команда занимает 1 место в Эредивизи, имея в своем активе 63 очка.

    Отрыв от второго в таблице ПСВ составляет восемь очков. В целом, чемпион Нидерландов не знает поражений 21 поединок во всех турнирах при 18 победах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.

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