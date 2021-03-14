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    «Интер» снова наберет три очка?

    «Торино» — «Интер». Прогноз (к. 1.63) и ставки на футбольный матч Серии А 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Интер»
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    Алексис Санчес
    В 27 туре итальянской Серии А «Интер» сыграет на выезде с «Торино» на стадионе «Олимпико». Встреча намечена на 14 марта 17:00 по мск. «Торино» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Марта 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 17:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Торино» оказался в зоне вылета — 18 место и 20 очков. Тем не менее у «Быков» еще есть две игры в запасе, так как большая часть команд провела по 26 игр.

    Коллектив Давиде Николы выиграл один матч из пяти последних. Большая часть закончилась вничью. К примеру, «Бордовые» расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1), «Аталантой» (3:3) и «Дженоа» (0:0).

    Кроме этого, «Торино» победил «Кальяри» 1:0, но на смену беспроигрышной серии пришло поражение. Хозяева уступили на выезде «Кротоне» со счетом 2:4.

    Все прогнозы на Серию А

    Пока непонятно, сыграет ли капитан «Торино» Андреа Белотти. Томас Ринкон получил дисквалификацию, а Николя Н'Кулу — травму.

    «Интер»

    «Интер» находится в отличной форме, благодаря которой занимает месьо на вершине турнирной таблицы. «Нерадзурри» набрали 62 очка и в борьбе за титул опережают «Милан» же на 6 пунктов.

    Что касается результатов, то у «Черно-синих» 5 побед подряд. Они выиграли у «Лацио» 3:1, «Милана» 3:0, «Дженоа» 3:0, «Пармы» 2:1 и «Аталанты» 1:0.

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  • 08/03/2021

    • Последнее поражение в гостях «Интер» терпел еще 6 января, когда уступил «Сампдории» 1:2. Это было первое и пока единственное выездное фиаско для команды Антонио Конте.

    В списке тех, кто будет отсутствовать числится только Артуро Видаль.

    «Торино» — «Интер». Прогноз и ставка

    «Интер» является безоговорочным фаворитом матча, на победу которого дают 1.39. За 8.80 нам предлагают поставить на победу «Торино». Ничья в этом случае оценена коэффициентом 4.90.

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    Вряд ли в этом матче предвидится сенсация. «Интер» сейчас очень хорош. Перед этой игрой он устранил «Аталанту», «Лацио» и даже «Милан». Так что на данный момент «Нерадзурри» — самый сильный коллектив чемпионата.

    Считаем, что гости выиграют с отрывом, учитывая их результаты в играх с более сильными соперниками.

    «Интер» побеждал во втором тайме в двух последних встречах. На этот исход можно поставить за 1.72.

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