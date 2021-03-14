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    Остановит ли «Монако» «Лилль»?

    «Монако» — «Лилль». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лилль»
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    «Монако» занимает четвертое место
    В воскресенье, 14 марта, «Монако» на своем поле примет «Лилль» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 19:05 по московскому времени. «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Марта 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 19:05 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.10
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    «Монако»

    Проиграв в своей предпоследней проведенной игре на выезде «Страсбургу» (0:1), «Монако» тем самым прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех проведенных турниров.

    В этот период клуб из Княжества добился 11 викторий и две встречи закончил мировыми исходами. Отметим, что только в пяти случаях в этом отрезке он сохранил свои ворота на замке.

    После 28 сыгранных туров Лиги 1 монегаски разместились на четвертой строке в турнирной таблице, отставая на семь пунктов от лидера и на пять очков от третьей строки.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В своем предыдущем поединке коллектив переиграл на выезде «Ниццу» (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Франции, поэтому улучшили свое настроение после недавней неудачи.

    «Лилль»

    В чемпионате Франции «Лилль» не проигрывает в 10 матчах подряд, но в последних четырех турах команда дважды сыграла вничью — 0:0 с «Брестом» и 1:1 со «Страсбургом». Также были обыграны «Лорьян» (4:1) и «Марсель» (2:0).

    В феврале коллектив также проводил матчи 1/16 финала Лиги Европы и вылетел от «Аякса» — 1:2 и 1:2.

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  • 11/03/2021

    • В чемпионате Франции после 28 туров «Лилль» занимает первое место. У команды в активе 62 очка: она на два пункта опережает ПСЖ и «Лион» и на семь — «Монако».

    В своем предыдущем поединке «Доги» обыграли «Газелек Аяччо» (3:1) на выезде в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

    «Монако» — «Лилль». Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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