«Монако»
Проиграв в своей предпоследней проведенной игре на выезде «Страсбургу» (0:1), «Монако» тем самым прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех проведенных турниров.
В этот период клуб из Княжества добился 11 викторий и две встречи закончил мировыми исходами. Отметим, что только в пяти случаях в этом отрезке он сохранил свои ворота на замке.
После 28 сыгранных туров Лиги 1 монегаски разместились на четвертой строке в турнирной таблице, отставая на семь пунктов от лидера и на пять очков от третьей строки.
В своем предыдущем поединке коллектив переиграл на выезде «Ниццу» (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Франции, поэтому улучшили свое настроение после недавней неудачи.
«Лилль»
В чемпионате Франции «Лилль» не проигрывает в 10 матчах подряд, но в последних четырех турах команда дважды сыграла вничью — 0:0 с «Брестом» и 1:1 со «Страсбургом». Также были обыграны «Лорьян» (4:1) и «Марсель» (2:0).
В феврале коллектив также проводил матчи 1/16 финала Лиги Европы и вылетел от «Аякса» — 1:2 и 1:2.
В чемпионате Франции после 28 туров «Лилль» занимает первое место. У команды в активе 62 очка: она на два пункта опережает ПСЖ и «Лион» и на семь — «Монако».
В своем предыдущем поединке «Доги» обыграли «Газелек Аяччо» (3:1) на выезде в рамках 1/16 финала Кубка Франции.
«Монако» — «Лилль». Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.