В воскресенье, 14 марта, «Монако» на своем поле примет «Лилль» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 19:05 по московскому времени. «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Проиграв в своей предпоследней проведенной игре на выезде «Страсбургу» (0:1), «Монако» тем самым прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех проведенных турниров.

В этот период клуб из Княжества добился 11 викторий и две встречи закончил мировыми исходами. Отметим, что только в пяти случаях в этом отрезке он сохранил свои ворота на замке.

После 28 сыгранных туров Лиги 1 монегаски разместились на четвертой строке в турнирной таблице, отставая на семь пунктов от лидера и на пять очков от третьей строки.

Все прогнозы на Лигу 1

В своем предыдущем поединке коллектив переиграл на выезде «Ниццу» (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Франции, поэтому улучшили свое настроение после недавней неудачи.

«Лилль»

В чемпионате Франции «Лилль» не проигрывает в 10 матчах подряд, но в последних четырех турах команда дважды сыграла вничью — 0:0 с «Брестом» и 1:1 со «Страсбургом». Также были обыграны «Лорьян» (4:1) и «Марсель» (2:0).

В феврале коллектив также проводил матчи 1/16 финала Лиги Европы и вылетел от «Аякса» — 1:2 и 1:2.

В чемпионате Франции после 28 туров «Лилль» занимает первое место. У команды в активе 62 очка: она на два пункта опережает ПСЖ и «Лион» и на семь — «Монако».

В своем предыдущем поединке «Доги» обыграли «Газелек Аяччо» (3:1) на выезде в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

«Монако» — «Лилль». Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.