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    Сможет ли «Челси» вновь не пропустить?

    «Лидс» — «Челси». Прогноз (к.2.12) на тоталы в футболе, АПЛ, 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Челси»
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    Эдуар Менди
    В 28-м туре чемпионата Англии «Лидс» будет принимать «Челси». Матч пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 13 марта. Начало — в 15:30 мск. «Лидс» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
    Лидс
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    •  Лидс 15:30 Челси Челси
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  • 4.00
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  • 1.77
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    «Лидс»

    «Лидс» в последнее время чаще проигрывает, чем побеждает. В этом году у команды Марсело Бьелсы 4 победы и 7 поражений в АПЛ.

    Стоит отметить, что «Лидс» — одна из наиболее бескомпромиссных команд чемпионата — всего 2 ничьи в 27 матчах.

    В последних турах «Лидс» разгромил «Саутгемптон» (3:0), но затем проиграл «Астон Вилле» (0:1) и «Вест Хэму» (0:2).

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    В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает 11-е место. У команды в активе 35 очков. Забито 43 гола, а пропущено 46.

    «Челси»

    «Челси» продолжает серию без поражений под руководством Томаса Тухеля. На данный момент она насчитывает уже 11 матчей во всех турнирах (8 побед и 3 ничьи).

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    • При этом «синие» продемонстрировали невероятный результат, пропустив в этих играх всего 2 гола.

    В трех последних турах АПЛ «Челси» набрал 7 очков против очень непростых соперников — сыграл вничью с «МЮ» (0:0), обыграл в гостях «Ливерпуль» (1:0), а также победил «Эвертон» (2:0).

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    • В таблице АПЛ лондонцы идут четвертыми, имея в активе 50 очков. Они на 2 очка опережают «Вест Хэм», у которого, правда, есть матч в запасе. Забито у «Челси» 44 гола, а пропущено 25.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидса» букмекеры дают коэффициент 4,68, на ничью — 4,08, а на победу «Челси» — 1,79.

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    Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Челси» со счетом 3:1, но, учитывая, как непросто сейчас взломать оборону «Челси», можем предположить, что в этот раз игра будет не столь результативной.

    Прогноз и ставка на матч — Тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,12.

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