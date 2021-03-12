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    «Жеребята» прервут полосу неудач?

    «Аугсбург» — «Боруссия». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Германии, 12 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Боруссия»
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    Маркус Тюрам
    В пятницу, 12 марта, «Аугсбург» на своей «ВВК Арене» встретится с гладбахской «Боруссией» в стартовом поединке 25-го тура немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 22:30 по мск. «Аугсбург» — «Боруссия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Марта 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 22:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    По итогам 24 сыгранных туров «Аугсбург» находится на 13 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 26 очков, что на семь больше, чем у команды из зоны переходных матчей.

    «Фуггеры» в отрезке последних шести матчей чемпионата Германии смогли разжиться всего четырьмя пунктами, заработав их в домашней игре с «Байером» (1:1) и в гостевой с «Майнцем» (1:0).

    В остальных четырех поединках этого отрезка они неизменно проигрывали, пропустив за все это время девять голов при трех забитых. Отметим, что за последние десять встреч первенства они уступили в семи из них.

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    На своем поле «Аугсбург» набрал 12 очков из 26, выиграв три встречи при трех мировых результатах и шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 12:20.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    «Боруссия» проиграла в последних своих пяти встречах с учетом всех турниров, а победить не может уже на протяжении семи встреч, уступив за это время в шести из них.

    Последний раз гладбахцы побеждали в рамках Бундеслиги аж 22 января, одолев тогда дома одноклубников из Дортмунда (4:2). После этого в чемпионате они дважды сыграли вничью и четыре раза были повержены.

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  • 08/03/2021

    • В минувшем туре первенства «жеребята» потерпели домашнее фиаско от «Баейера» со счетом 0:1, а несколькими днями ранее с таким же результатом дома были обыграны «Боруссией» Д в четвертьфинале Кубка страны.

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    В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» М с 33 очками находится на десятой позиции, находясь на расстоянии шести баллов от еврокубковой зоны. В гостях она набрала 14 баллов, выиграв три раза при пяти мировых и трех поражениях, разница мячей — 20:21.

    В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а в прошлом сезоне дважды выиграли гладбахцы — 5:1 и 3:2.

    «Аугсбург» — «Боруссия». Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» М — 1.97, победа «Аугсбурга» — 4.02, ничья — 3.84.

    Для того, чтобы не терять надежды на попадание в еврокбки, «жеребятам» нужно кровь из носу прерывать свою серию неудач, взяв три очка в этой игре. Наш прогноз и ставка на эту встречу — П2.

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