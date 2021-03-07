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    «Киноварные» положат в копилку три очка?

    «Мальорка» — «Картахена». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Картахена»
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    Сальва Севилья
    В воскресенье, 7 марта, «Мальорка» на своем поле сыграет с «Картахеной» в 28-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:15 по мск. «Мальорка» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мальорка»

    «Мальорка» с 57 набранными баллами возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от второго «Эспаньола» всего на три очка, а от третьего места — на пять.

    В прошлом туре первенства островитяне на выезде минимально обыграли «Логроньес» со счетом 1:0, а перед этим на своей территории справились с «Альмерией» (2:0), также ведущей борьбу за повышение.

    За последние шесть встреч первенства «киноварные» выиграли в пяти из них, а также потерпели домашнее фиаско от главного преследователя — «Эспаньола», уступив 1:2.

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    «Мальорка» в текущем розыгрыше Сегунды дома играет хуже, чем на выезде, набрав 26 пункта из 57 общих. Так, она добыла восемь викторий, два раза сыграла вничью и четырежды терпела неудачи, разница мячей — 22:9.

    «Картахена»

    Перед стартом данного тура «Картахена» с 28 очками находится на 17 позиции в турнирной таблице вылета Сегунды, имея запас перед зоной вылет всего лишь в один балл.

    В минувшем туре первенства «подводники» на своей территории обыграли четвертый «Леганес» со счетом 1:0, а игровым днем ранее они проиграли на выезде «Лас-Пальмасу» (0:2).

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    • Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победили и два раза сыграли вничью. Мировые состоялись дома с «Райо Вальекано» (2:2) и хихонским «Спортингом» (0:0) на выезде, а одолеть удалось на своей территории «Овьедо» (2:0).

    Вне родных стен «Картахена» разжилась только десятью баллами из 28 общих. Она выиграла два матча, четыре раза сыграла вничью и семь раз была повержена, разница мячей — 10:20.

    В первом круге «Мальорка» обыграла «Картахену» на ее арене со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Картахены» дают — 5.55, ничья оценена — в 3.68.

    Хотя «Мальорка» дома не так убедительна, как на выезде, но с претендентом на вылет все же должна справится. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1.

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