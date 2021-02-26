В пятницу, 26 февраля, в рамках 27-го тура испанской Сегунды «Леганес» на выезде сыграет с «Картахеной». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Картахена» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

Перед стартом данного тура «Картахена» с 25 очками находится в зоне вылета Сегунды, на 19 месте, уступая 18 безопасной строке всего один балл.

В минувшем туре первенства «подводники» проиграли на выезде «Лас-Пальмасу» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победили и два раза сыграли вничью.

Мировые состоялись дома с «Райо Вальекано» (2:2) и хихонским «Спортингом» (0:0) на выезде, а одолеть удалось на своей территории «Овьедо» со счетом 2:0. Эта виктория стала первой из девяти предыдущих поединков первенства.

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На своем поле «Картахена» в этом розыгрыше Сегунды набрала 15 очков из 25, выиграв четыре встречи при трех мировых исходах и шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 17:17.

«Леганес»

«Леганес» с 49 очками после 26 проведенных встреч разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая три пункта второму месту.

В своей последней проведенной игре первенства «огурцы» на своем поле обыграли «Тенерифе» со счетом 1:0, что стало их пятой викторией подряд. Ранее им удалось обыграть на выезде «Жирону» (2:0), а также в родных стенах «Луго» (3:2), «Альбасете» (3:1) и «Альмерию» (2:1).

До этого «зелено-белые» не могли выиграть в пяти играх чемпионата подряд, дважды потерпев фиаско в этом периоде при трех мировых исходах. И только в одном из этих матчей было забито более двух мячей.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 13 очками из 49. Коллектив из пригорода Мадрида три раза выиграл, четыре раза играл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей — 10:12.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леганеса» предлагают — 2.30.

На викторию «Картахены» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.30.

Выездные матчи «огурцам» удаются не особо хорошо, поэтому в этой встрече рискнем поставить с Х на хозяев. Наш прогноз на эту игру — 1Х.