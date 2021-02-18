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    «Байеру» победы не видать?!

    «Янг Бойз» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Лигу Европы 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Байер»
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    Петер Бош
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 20:55 мск. «Янг Бойз» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Янг Бойз
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Янг Бойз 20:55 Байер Байер
  • Леверкузен
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» в нынешнем сезоне близок к очередному чемпионству в Швейцарии. Сейчас команда заслуженно занимает 1 место в турнирной таблице своего чемпионата .

    В последнем своем матче «Янг Бойз» снова выиграл. На выезде команда нанесла поражение «Лугано» (1:3).

    «Янг Бойз» имеет комфортный отрыв от ближайшего преследователя — 16 очков. К тому же команда традиционно прекрасно играет в родных стенах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Янг Бойз» — крепкий середняк европейского футбола. Да и нынешняя серия из 5 побед кряду вызывает восхищение. Бой немцам команда точно даст.

    «Байер»

    «Байер» в минувшем туре Бундеслиги потерял очки. Поединок с «Майнцем» (2:2) вполне тянет на статус провального.

    Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака фармацевтов смотрится по-прежнему мощно: забито 39 мячей в 21 матче.

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  • 11/02/2021

    • Нынешний сезон леверкузенцам явно не дается. Какая там чемпионская гонка, если до сих непонятно, сможет ли «Байер» вообще оказаться в зоне Лиги чемпионов!

    В матче с «Янг Бойз» гостям придется несладко. Особенно если учесть тот факт, что швейцарский клуб как раз и славится успешными результатами на своем поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.03, на ничью за 3.81, а на «Янг Бойз» — за 3.57

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    «Янг Бойз» дома практически неуязвим, к тому же находится на приличном ходу.

    «Байер» сейчас выступает не столь ярко, к тому же в последнем матче не сумел обыграть аутсайдера Бундеслиги.

    Умение давать результат в родных стенах швейцарцев пригодится им и в этот раз. Наши прогноз и ставка — Победа «Янг Бойз» или ничья с коэффициентом 1.79

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