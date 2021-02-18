ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лейпциг» Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • 09:37
    • Медведев в трех сетах обыграл Рублева и вышел в полуфинал АО
  • 00:52
    • Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в Будапеште
  • 16:39
    • Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
    Все новости спорта

    «Горняки» засушат игру в Тель-Авиве?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лига Европы, 18 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Шахтер Донецк Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манор Соломон
    В четврег, 18 февраля, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы израильский «Маккаби» Тель-Авив дома сыграет с донецким «Шахтером». Игра начнется в 23:00 по мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» своей еврокубковый путь начал в Лиге чемпионов, однако покинул этот турнир еще на стадии квалификации, проиграв «РБ Зальцбург» (1:2 и 1:3) перед самым групповым этапом.

    Перебравшись в Лигу Европы израильский коллектив смог занять второе место в компании с «Вильярреалом», «Сивасспором» и «Карабахом», набрав 11 очков в шести встречах.

    Клуб из Тель-Авива дважды одолел турецкую команду (2:1 и 1:0), заработал четыре очка в играх с азербайджанцами (1:0 и 1:1) и один пункт добыл в поединках с испанским коллективом (1:1 и 0:4).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Сейчас у «Маккаби» 14-матчевая беспроигрышная серия и 6-матчевая победная на внутренней арене, где он идет вторым с отставание в два очка от лидера. Пред этой встречей «желтые» обыграли в гостях 1:0 «Хапоэль» Кфар-Саба в чемпионате страны.

    «Шахтер»

    «Шахтер» оказался на этой стадии турнира после вылета из Лиги чемпионов. В одном квартете с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» М «горняки» заняли третье место, набрав восемь очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Донецкий коллектив дважды обыграл испанцев (2:0 и 3:2), два раза сыграл ничью с итальянцами (по 0:0), но крупно уступил в обоих матчах немецкой команде — 0:6 и 0:4.

  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
  • Где продолжит карьеру скандальный форвард, переберется ли итальянский голкипер в Париж, кем «Милан» заменит Ибру и другие трансферные новости последних дней
  • 15/02/2021

    • После зимней паузы «оранжево-черные» успели провести только один официальный матч, где они на прошедших выходных в раках чемпионата Украины не смогли справится с «Колосом», сыграв вничью 0:0.

    Эта потеря очков увеличила отставание от киевского «Динамо» в турнирной таблице УПЛ до трех баллов. Отметим, что на внутренней арене донетчане еще не проигрывали, выиграв восемь встреч при шести мировых.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Существенных потерь перед этим матче оба коллектива избежали. У «горняков» будет отсутствовать только давно травмированный Исмаили.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.88, победа «Маккаби» — 4.68, ничья — 3.70.

    Украинский коллектив после длительной паузы еще не набрал нужных кондиций, поэтому в данной игре не стоит ждать изобилия голов. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021     Неймар
  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
    • 20:54 12/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер» 18.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.82.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры