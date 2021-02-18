В четврег, 18 февраля, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы израильский «Маккаби» Тель-Авив дома сыграет с донецким «Шахтером». Игра начнется в 23:00 по мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» своей еврокубковый путь начал в Лиге чемпионов, однако покинул этот турнир еще на стадии квалификации, проиграв «РБ Зальцбург» (1:2 и 1:3) перед самым групповым этапом.

Перебравшись в Лигу Европы израильский коллектив смог занять второе место в компании с «Вильярреалом», «Сивасспором» и «Карабахом», набрав 11 очков в шести встречах.

Клуб из Тель-Авива дважды одолел турецкую команду (2:1 и 1:0), заработал четыре очка в играх с азербайджанцами (1:0 и 1:1) и один пункт добыл в поединках с испанским коллективом (1:1 и 0:4).

Все прогнозы на Лигу Европы

Сейчас у «Маккаби» 14-матчевая беспроигрышная серия и 6-матчевая победная на внутренней арене, где он идет вторым с отставание в два очка от лидера. Пред этой встречей «желтые» обыграли в гостях 1:0 «Хапоэль» Кфар-Саба в чемпионате страны.

«Шахтер»

«Шахтер» оказался на этой стадии турнира после вылета из Лиги чемпионов. В одном квартете с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» М «горняки» заняли третье место, набрав восемь очков.

Все прогнозы на Лигу Европы

Донецкий коллектив дважды обыграл испанцев (2:0 и 3:2), два раза сыграл ничью с итальянцами (по 0:0), но крупно уступил в обоих матчах немецкой команде — 0:6 и 0:4.

После зимней паузы «оранжево-черные» успели провести только один официальный матч, где они на прошедших выходных в раках чемпионата Украины не смогли справится с «Колосом», сыграв вничью 0:0.

Эта потеря очков увеличила отставание от киевского «Динамо» в турнирной таблице УПЛ до трех баллов. Отметим, что на внутренней арене донетчане еще не проигрывали, выиграв восемь встреч при шести мировых.

Существенных потерь перед этим матче оба коллектива избежали. У «горняков» будет отсутствовать только давно травмированный Исмаили.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.88, победа «Маккаби» — 4.68, ничья — 3.70.

Украинский коллектив после длительной паузы еще не набрал нужных кондиций, поэтому в данной игре не стоит ждать изобилия голов. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5.