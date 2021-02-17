В 30-м туре английского Чемпионашипа «Суонси» на своем стадионе «Либерти» сразится с «Ноттингем Форест». Встреча пройдет 17 февраля, начало — в 22:00 по мск. «Суонси» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

В своем последнем проведенном поединке «Суонси» на своей арене уступил «Ман Сити» со счетом 1:3 в рамках Кубка Англии, прервав свою 10-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

В минувшем туре чемпионата страны «лебеди» в родных стенах обыграли лидирующий на тот момент «Норвич» (2:0), а игровым днем ранее одолели на выезде «Ротерхэм» (3:1), борющийся за выживание.

Сейчас валлийский коллектив находится на третьем месте в турнирной таблице первого английского дивизиона, имея на своем счету 53 очка и отстает от второй строки на четыре пункта при двух играх в запасе.

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29 из 53 очков «Суонси» набрал на своем поле. Команда выиграла восемь игр, пять раз делила очки с оппонентами и потерпела только одно фиаско. Разница мячей в этих матчах составляет 18:6.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в текущий момент с 33 набранными очками разместился на 16 строке в турнирной таблице Чемпионшипа, но зону вылета опережает лишь на пять баллов.

«Лесники» в рамках первенства не знают горечи поражений в своих четырех последних матчей, выиграв в двух из них при двух мировых исходах, пропустив за это время лишь один гол.

Ничейные результаты были зафиксированы по 0:0 дома с «Борнмутом» и «Барнсли», а одолеть в этом отрезке удалось на выезде «Ковентри» (2:1) и «Уикомб» (3:0).

Вне родных стен «Ноттингем» заработал 15 очков из 33, выиграв четыре встречи при трех мировых и семи поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 11:16.

В этом сезоне клубы успели провести уже два очных поединка, в которых оба раза верх взял «Суонси» (1:0 в Чемпионшипе и 5:1 в Кубке).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.08.

На викторию «Ноттингема» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.34.

Хотя «Ноттингем» в последнее время по игре добавил, но устоять против одного из лидеров ему вряд ли по силам. Наш прогноз и ставка — П1.