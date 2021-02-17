«Суонси»
В своем последнем проведенном поединке «Суонси» на своей арене уступил «Ман Сити» со счетом 1:3 в рамках Кубка Англии, прервав свою 10-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.
В минувшем туре чемпионата страны «лебеди» в родных стенах обыграли лидирующий на тот момент «Норвич» (2:0), а игровым днем ранее одолели на выезде «Ротерхэм» (3:1), борющийся за выживание.
Сейчас валлийский коллектив находится на третьем месте в турнирной таблице первого английского дивизиона, имея на своем счету 53 очка и отстает от второй строки на четыре пункта при двух играх в запасе.
29 из 53 очков «Суонси» набрал на своем поле. Команда выиграла восемь игр, пять раз делила очки с оппонентами и потерпела только одно фиаско. Разница мячей в этих матчах составляет 18:6.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» в текущий момент с 33 набранными очками разместился на 16 строке в турнирной таблице Чемпионшипа, но зону вылета опережает лишь на пять баллов.
«Лесники» в рамках первенства не знают горечи поражений в своих четырех последних матчей, выиграв в двух из них при двух мировых исходах, пропустив за это время лишь один гол.
Ничейные результаты были зафиксированы по 0:0 дома с «Борнмутом» и «Барнсли», а одолеть в этом отрезке удалось на выезде «Ковентри» (2:1) и «Уикомб» (3:0).
Вне родных стен «Ноттингем» заработал 15 очков из 33, выиграв четыре встречи при трех мировых и семи поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 11:16.
В этом сезоне клубы успели провести уже два очных поединка, в которых оба раза верх взял «Суонси» (1:0 в Чемпионшипе и 5:1 в Кубке).
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.08.
На викторию «Ноттингема» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.34.
Хотя «Ноттингем» в последнее время по игре добавил, но устоять против одного из лидеров ему вряд ли по силам. Наш прогноз и ставка — П1.