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    «Севилья» легко обыграет «Боруссию» в первом матче?

    «Севилья» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Лигу чемпионов, 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Боруссия» Д
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    «Севилья» проиграла лишь один из последних 19-ти матчей
    «Севилья» сыграет на своем поле против дортмундской «Боруссии» в рамках первого матча 1/8-й финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Февраля 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.42
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» на групповом этапе подтвердила статус команды, которая, как правило, здорово выступает в еврокубках.

    В шести матчах команда Хулена Лопетеги потерпела только одно поражение. В пятом туре «Севилья» с треском проиграла на своем поле «Челси» — 0:4. Все четыре мяча в тот день забил Оливье Жиру. Полнейшее недоразумение, критиковать за такое испанский клуб нет смысла, подобное может произойти с каждым.

    В Ла Лиге «Севилья» на данный момент находится на четвертом месте, сразу после «Атлетико», «Реала» и «Барселоны». О чемпионстве, пожалуй, речь не идет, но в топ-4 «Севилья», скорее всего, останется.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А сейчас очень мощный факт: «Севилья» в последних 19-ти матчах во всех турнира потерпела лишь одно поражение. А победная серия команды на данный момент составляет девять матчей. На прошлой неделе «Севилья» выиграла на своем поле у «Барселоны» в рамках Кубка Испании — 2:0.

    «Боруссия» Д

    Тем временем «Боруссия» продолжает разочаровывать. Сезон, которого так ждали в Дортмунде, в итоге превращается в какой-то кошмар. Возможно, в клубе действительно поспешили с отставкой Люсьена Фавра.

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    • Но об этом уже нет смысла рассуждать, потому что как раз в понедельник дортмундский клуб официально объявил, что летом команду возглавит нынешний наставник менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе.

    А пока что за игру «Боруссии» отвечает молодой Эдин Терзич. Опыта этому парню, конечно, не хватает, о чем легко догадаться, глядя на результаты команды. Проблема явно не только в отсутствии некоторых игроков.

    В шести предыдущих турах Бундеслиги «Боруссия» одержала только одну победу. В прошлые выходные Дортмунд с трудом ушел от поражения в домашней игре с «Хоффенхаймом», а перед этим проиграл «Фрайбургу».

    «Боруссия» просто неприлично часто теряет очки в текущем чемпионате. По всей видимости, в следующем сезоне в Дортмунде не услышат гимн Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как ни странно, не видят явного фаворита в этой паре. На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью предлагают за 3.55, а победу «Боруссии» — за 3.04.

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    И это не совсем справедливый расклад. Если «Боруссия» испытывает серьезные трудности даже в матчах с немецкими середняками, то о чем можно говорить перед игрой против «Севильи», которая побеждает дома даже «Барселону».

    Ставка - победа «Севильи» за 2.41. Холандом и Санчо испанцев точно не напугаешь. Дортмунду же будет крайне сложно против всегда активной и заряженной «Севильи».

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Севильи» по итогам первого тайма за 2.92. «Боруссия» очень часто слабо начинает.

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