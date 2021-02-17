«Севилья» сыграет на своем поле против дортмундской «Боруссии» в рамках первого матча 1/8-й финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» на групповом этапе подтвердила статус команды, которая, как правило, здорово выступает в еврокубках.

В шести матчах команда Хулена Лопетеги потерпела только одно поражение. В пятом туре «Севилья» с треском проиграла на своем поле «Челси» — 0:4. Все четыре мяча в тот день забил Оливье Жиру. Полнейшее недоразумение, критиковать за такое испанский клуб нет смысла, подобное может произойти с каждым.

В Ла Лиге «Севилья» на данный момент находится на четвертом месте, сразу после «Атлетико», «Реала» и «Барселоны». О чемпионстве, пожалуй, речь не идет, но в топ-4 «Севилья», скорее всего, останется.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

А сейчас очень мощный факт: «Севилья» в последних 19-ти матчах во всех турнира потерпела лишь одно поражение. А победная серия команды на данный момент составляет девять матчей. На прошлой неделе «Севилья» выиграла на своем поле у «Барселоны» в рамках Кубка Испании — 2:0.

«Боруссия» Д

Тем временем «Боруссия» продолжает разочаровывать. Сезон, которого так ждали в Дортмунде, в итоге превращается в какой-то кошмар. Возможно, в клубе действительно поспешили с отставкой Люсьена Фавра.

Но об этом уже нет смысла рассуждать, потому что как раз в понедельник дортмундский клуб официально объявил, что летом команду возглавит нынешний наставник менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе.

А пока что за игру «Боруссии» отвечает молодой Эдин Терзич. Опыта этому парню, конечно, не хватает, о чем легко догадаться, глядя на результаты команды. Проблема явно не только в отсутствии некоторых игроков.

В шести предыдущих турах Бундеслиги «Боруссия» одержала только одну победу. В прошлые выходные Дортмунд с трудом ушел от поражения в домашней игре с «Хоффенхаймом», а перед этим проиграл «Фрайбургу».

«Боруссия» просто неприлично часто теряет очки в текущем чемпионате. По всей видимости, в следующем сезоне в Дортмунде не услышат гимн Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как ни странно, не видят явного фаворита в этой паре. На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью предлагают за 3.55, а победу «Боруссии» — за 3.04.

И это не совсем справедливый расклад. Если «Боруссия» испытывает серьезные трудности даже в матчах с немецкими середняками, то о чем можно говорить перед игрой против «Севильи», которая побеждает дома даже «Барселону».

Ставка - победа «Севильи» за 2.41. Холандом и Санчо испанцев точно не напугаешь. Дортмунду же будет крайне сложно против всегда активной и заряженной «Севильи».

Также можно рассмотреть ставку на победу «Севильи» по итогам первого тайма за 2.92. «Боруссия» очень часто слабо начинает.