В матче 25 тура чемпионата Франции (Лига 1), «Ренн» примет «Сент-Этьен». Поединок пройдет на стадионе «Роазон Парк» 14 февраля. Начало в 17:00 мск. «Ренн» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренну» нужно побеждать, чтобы остаться в еврокубковой зоне. Команда имеет 38 очков (5), но в двух пунктах от нее находится «Ланс», который в случае удачного стечения обстоятельств обойдет хозяев.

«Ренну» нужно побеждать и потому, что он не выигрывал в трех последних турах. Было поражение от «Лилля» (0:1), ничья с 1:1 с «Лорьяном» и нулевая ничья с «Лансом». Кроме того, «Красно-черные» вылетели с Кубка Франции на очень ранней стадии, уступив на выезде «Анже» 1:2.

Последняя победа была у команды еще 17 января, когда она победила на выезде «Брест» со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги 1

В нынешнем сезоне Лиги 1 «Ренн» одержал 10 побед, потерпел 5 поражений и 6 раз играл вничью.

«Сент-Этьен»

У «Сент-Этьена» обратная ситуация. Подопечные Клода Пюэля не проигрывают уже три тура, хотя эту серию прервало фиаско в 1/32 Кубка Франции от «Сошо» (0:1).

Ранее «Зеленые» победили «Метц» и «Ниццу» (1:0), а также сыграли вничью 1:1 с «Нантом». Правда на выезде «Сент-Этьен» выступает плохо. У команды одна победа в пяти выездах и всего 3 победы в 12 гостевых поединках сезона.

Гости занимают 15 место в таблице чемпионата Франции (26). В активе у них 6 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

В списке травмированных Ромен Амума, Иванн Макон, Панайотис Рецос, Альфа Сиссоко и Матье Дебюши.

Прогноз и ставка

«Ренн» за 1.97 является фаворитом встречи, тогда как победу «Сент-Этьена» оценивают коэффициентом 4.20. Ничья котируется с коэффициентом 3.45.

Мы ждем от этого матча мало голов. «Ренн» сейчас в плохой форме и больше одного гола не забивал в четырех последних матчах. «Сент-Этьен» в принципе редко забивает больше гола за игру, а четыре поединка гостей подряд заканчивались с тоталом меньше 2.5.

Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5, который букмекеры выставили за 1.65.