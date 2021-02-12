«Ризеспор»
«Ризеспор» в чемпионате активно сражается за выживание. Правда, нынешнее 13 место говорит о неплохих шансах остаться в элите.
Сейчас в активе у команды 26 очков. Причем отрыв от опасной 18 позиции составляет всего четыре зачетных пункта.
В минувшем туре «Ризеспор» играл на выезде и уступил. Правда, поражение от «Аланияспора» (2:1) получилось крайне обидным, ведь клуб из Ризе пропустил решающий мяч на пятой добавленной минуте встречи.
«Эрзурумспор» для «Ризеспора» — довольно удобный оппонент. Из пяти очных встреч «Ризеспор» выиграл две при трех ничьих.
«Эрзурумспор»
«Эрзурумспор» в минувшем туре чемпионата дома играл с таким же претендентом на вылет «Кайсериспором». В итоге была зафиксирована ничья (1:1).
На текущий момент «Эрзурумспор» занимает 18 место в турнирной таблице, которое является опасным. Между тем, до спасительной 17 позиции не хватает всего двух очков.
«Эрзурумспор» имеет в своем активе 22 очков. При этом команда начинала сезон отвратительно, но ходу дела набрала обороты.
Правда, для сохранения прописки в Суперлиге срочно нужно что-то предпринимать с атакой — всего 21 забитый мяч в 23 встречах. Это один из худших в лиге показателей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ризеспор» за 2.47, на ничью за 3.05, а на «Эрзурумспор» — за 3.25
Хозяева слабовато обороняются, однако наверняка постараются еще отдалиться от опасной зоны.
«Эрзурумспор» крайне пассивен в атаке, но имеет действующую серию в пять матчей без поражений.
В таких поединках зачастую важно забить быстрый гол, что и будет продемонстрировано в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60