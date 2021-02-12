«Ризеспор» сыграет на своем поле со «Эрзурумспором» в рамках 25-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ризеспор» — «Эрзурумспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ризеспор»

«Ризеспор» в чемпионате активно сражается за выживание. Правда, нынешнее 13 место говорит о неплохих шансах остаться в элите.

Сейчас в активе у команды 26 очков. Причем отрыв от опасной 18 позиции составляет всего четыре зачетных пункта.

В минувшем туре «Ризеспор» играл на выезде и уступил. Правда, поражение от «Аланияспора» (2:1) получилось крайне обидным, ведь клуб из Ризе пропустил решающий мяч на пятой добавленной минуте встречи.

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«Эрзурумспор» для «Ризеспора» — довольно удобный оппонент. Из пяти очных встреч «Ризеспор» выиграл две при трех ничьих.

«Эрзурумспор»

«Эрзурумспор» в минувшем туре чемпионата дома играл с таким же претендентом на вылет «Кайсериспором». В итоге была зафиксирована ничья (1:1).

На текущий момент «Эрзурумспор» занимает 18 место в турнирной таблице, которое является опасным. Между тем, до спасительной 17 позиции не хватает всего двух очков.

«Эрзурумспор» имеет в своем активе 22 очков. При этом команда начинала сезон отвратительно, но ходу дела набрала обороты.

Правда, для сохранения прописки в Суперлиге срочно нужно что-то предпринимать с атакой — всего 21 забитый мяч в 23 встречах. Это один из худших в лиге показателей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ризеспор» за 2.47, на ничью за 3.05, а на «Эрзурумспор» — за 3.25

Хозяева слабовато обороняются, однако наверняка постараются еще отдалиться от опасной зоны.

«Эрзурумспор» крайне пассивен в атаке, но имеет действующую серию в пять матчей без поражений.

В таких поединках зачастую важно забить быстрый гол, что и будет продемонстрировано в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60