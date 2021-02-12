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    «Ризеспор» и «Эрзурумспором» начнут с места в карьер

    «Ризеспор» — «Эрзурумспор». Прогноз и ставка (к. 1.60) на матч чемпионата Турции по футболу 12 февраля 2021 года

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    Огуз Каган Гучтекин
    «Ризеспор» сыграет на своем поле со «Эрзурумспором» в рамках 25-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ризеспор» — «Эрзурумспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Февраля 2021 года
    Ризеспор
  • Ризе
    •  Ризеспор 19:00 Эрзурумспор Эрзурумспор
  • Турция. Суперлига
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    «Ризеспор»

    «Ризеспор» в чемпионате активно сражается за выживание. Правда, нынешнее 13 место говорит о неплохих шансах остаться в элите.

    Сейчас в активе у команды 26 очков. Причем отрыв от опасной 18 позиции составляет всего четыре зачетных пункта.

    В минувшем туре «Ризеспор» играл на выезде и уступил. Правда, поражение от «Аланияспора» (2:1) получилось крайне обидным, ведь клуб из Ризе пропустил решающий мяч на пятой добавленной минуте встречи.

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    «Эрзурумспор» для «Ризеспора» — довольно удобный оппонент. Из пяти очных встреч «Ризеспор» выиграл две при трех ничьих.

    «Эрзурумспор»

    «Эрзурумспор» в минувшем туре чемпионата дома играл с таким же претендентом на вылет «Кайсериспором». В итоге была зафиксирована ничья (1:1).

    На текущий момент «Эрзурумспор» занимает 18 место в турнирной таблице, которое является опасным. Между тем, до спасительной 17 позиции не хватает всего двух очков.

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  • 08/02/2021

    • «Эрзурумспор» имеет в своем активе 22 очков. При этом команда начинала сезон отвратительно, но ходу дела набрала обороты.

    Правда, для сохранения прописки в Суперлиге срочно нужно что-то предпринимать с атакой — всего 21 забитый мяч в 23 встречах. Это один из худших в лиге показателей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ризеспор» за 2.47, на ничью за 3.05, а на «Эрзурумспор» — за 3.25

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    Хозяева слабовато обороняются, однако наверняка постараются еще отдалиться от опасной зоны.

    «Эрзурумспор» крайне пассивен в атаке, но имеет действующую серию в пять матчей без поражений.

    В таких поединках зачастую важно забить быстрый гол, что и будет продемонстрировано в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

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