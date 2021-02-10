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    «Спортинг» продлит победную серию?

    «Жил Висенте» — «Спортинг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Примейра-лиги 10 февраля 2021 года

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    «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз и ставка
    Гонсало Плата
    «Жил Висенте» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 00:00 мск. «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 10 Февраля 2021 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 00:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» в чемпионате активно сражается за выживание. Вот и нынешнее 12 место пока не дает возможности расслабиться.

    Сейчас в активе у команды 16 очков. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта.

    В минувшем туре «Жил Висенте» прервала неприятную серию из пяти поражений подряд. Причем команда на выезде одолела конкурента в борьбе за выживание «Боавишту» (1:2).

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    «Спортинг» для «Жил Висенте» язык не повернется назвать удобным соперником. Из трех последних матчей «Жил Висенте» проиграл все три.

    «Спортинг»

    «Спортинг» в минувшем туре чемпионата на выезде одолел «Маритиму» (0:2). Причем лидер забил по голу в каждом из таймов.

    На текущий момент «Спортинг» занимает 1 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно! Причем победная серия команды составляет уже пять матчей. Чемпионский ход!

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    • «Спортинг» имеет в своем активе 45 очков. Такая диспозиция позволяет надеяться на триумф в чемпионате, тем паче, отрыв от идущего следом «Порту» составляет 6 очков.

    И ведь такую задачу нереальной никак не назовешь. Тем паче, лиссабонцы обороняются почти идеально — всего 9 пропущенных мячей в 17 поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.55, на ничью за 4.05, а на «Жил Висенте» — за 6.35

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    Хозяева слабовато атакуют, да и вообще вряд ли в состоянии дать бой лидеру Примейра-лиги.

    «Спортинг» непременно будет стараться добыть шестую победу кряду.

    Гости надежны в обороне, к тому же в последних матчах обыгрывают всех подряд оппонентом. Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -0.75 с коэффициентом 1.70

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