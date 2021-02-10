«Жил Висенте» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 00:00 мск. «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» в чемпионате активно сражается за выживание. Вот и нынешнее 12 место пока не дает возможности расслабиться.

Сейчас в активе у команды 16 очков. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта.

В минувшем туре «Жил Висенте» прервала неприятную серию из пяти поражений подряд. Причем команда на выезде одолела конкурента в борьбе за выживание «Боавишту» (1:2).

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«Спортинг» для «Жил Висенте» язык не повернется назвать удобным соперником. Из трех последних матчей «Жил Висенте» проиграл все три.

«Спортинг»

«Спортинг» в минувшем туре чемпионата на выезде одолел «Маритиму» (0:2). Причем лидер забил по голу в каждом из таймов.

На текущий момент «Спортинг» занимает 1 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно! Причем победная серия команды составляет уже пять матчей. Чемпионский ход!

«Спортинг» имеет в своем активе 45 очков. Такая диспозиция позволяет надеяться на триумф в чемпионате, тем паче, отрыв от идущего следом «Порту» составляет 6 очков.

И ведь такую задачу нереальной никак не назовешь. Тем паче, лиссабонцы обороняются почти идеально — всего 9 пропущенных мячей в 17 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.55, на ничью за 4.05, а на «Жил Висенте» — за 6.35

Хозяева слабовато атакуют, да и вообще вряд ли в состоянии дать бой лидеру Примейра-лиги.

«Спортинг» непременно будет стараться добыть шестую победу кряду.

Гости надежны в обороне, к тому же в последних матчах обыгрывают всех подряд оппонентом. Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -0.75 с коэффициентом 1.70