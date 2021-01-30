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    «Жеребцы» в Берлине выдадут шоу

    «Унион» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка (к. 1.79) на Бундеслигу 30 января 2021 года

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    «Унион» — «Боруссия» М: прогноз и ставка
    Алассан Плеа
    «Унион» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Января 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Унион»

    В минувшем туре Бундеслиги берлинцы на выезде уступили «Аугсбургу» (2:1). Так что теперь команда занимает 8 место.

    Тем не менее, «Унион» все еще представляет из себя весьма колючего оппонента. Команда вовсю пытается выйти в еврокубки.

    У берлинцев довольно неплохая атака — 33 забитых мяча в 18 встречах. Оборона тоже надежна — 23 пропущенных гола.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    У «Униона» матчи с «жеребцами» получаются непростыми. В последних 5 очных битвах команда добыла лишь одну викторию при двух поражениях.

    «Боруссия» М

    В минувшем туре «Боруссия» М показательно переиграла своих дортмундских одноклубников (4:2). «Жеребцы» смотрелись очень здорово!

    Вообще, гладбахцы идут пятыми, но кажутся вполне способными на большее. И наверняка вожделеют скорейшего подъема!

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  • 25/01/2021

    • «Боруссия» М не проигрывает уже больше месяца. Последний коллапс случился в домашнем поединке с «Хоффенхаймом» (1:2).

    Правда, нужно срочно решать проблемы с обороной. Все-таки 28 пропущенных мячей — многовато как для столь амбициозного клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссия» М за 2.23, на ничью за 3.59, а на «Унион» — за 3.24

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    Хозяева уже давно научили считаться с собой оппонентов всех мастей.

    «Боруссия» М несется в зону Лиги чемпионов, и в этом раз будет активно действовать в атаке.

    Гости сейчас в шикарной форме, и в этом матче будут настроены решительно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79

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