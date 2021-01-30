«Унион»
В минувшем туре Бундеслиги берлинцы на выезде уступили «Аугсбургу» (2:1). Так что теперь команда занимает 8 место.
Тем не менее, «Унион» все еще представляет из себя весьма колючего оппонента. Команда вовсю пытается выйти в еврокубки.
У берлинцев довольно неплохая атака — 33 забитых мяча в 18 встречах. Оборона тоже надежна — 23 пропущенных гола.
Календарь и таблица Бундеслиги
У «Униона» матчи с «жеребцами» получаются непростыми. В последних 5 очных битвах команда добыла лишь одну викторию при двух поражениях.
«Боруссия» М
В минувшем туре «Боруссия» М показательно переиграла своих дортмундских одноклубников (4:2). «Жеребцы» смотрелись очень здорово!
Вообще, гладбахцы идут пятыми, но кажутся вполне способными на большее. И наверняка вожделеют скорейшего подъема!
«Боруссия» М не проигрывает уже больше месяца. Последний коллапс случился в домашнем поединке с «Хоффенхаймом» (1:2).
Правда, нужно срочно решать проблемы с обороной. Все-таки 28 пропущенных мячей — многовато как для столь амбициозного клуба.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссия» М за 2.23, на ничью за 3.59, а на «Унион» — за 3.24
Хозяева уже давно научили считаться с собой оппонентов всех мастей.
«Боруссия» М несется в зону Лиги чемпионов, и в этом раз будет активно действовать в атаке.
Гости сейчас в шикарной форме, и в этом матче будут настроены решительно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79