«Унион» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

В минувшем туре Бундеслиги берлинцы на выезде уступили «Аугсбургу» (2:1). Так что теперь команда занимает 8 место.

Тем не менее, «Унион» все еще представляет из себя весьма колючего оппонента. Команда вовсю пытается выйти в еврокубки.

У берлинцев довольно неплохая атака — 33 забитых мяча в 18 встречах. Оборона тоже надежна — 23 пропущенных гола.

Календарь и таблица Бундеслиги

У «Униона» матчи с «жеребцами» получаются непростыми. В последних 5 очных битвах команда добыла лишь одну викторию при двух поражениях.

«Боруссия» М

В минувшем туре «Боруссия» М показательно переиграла своих дортмундских одноклубников (4:2). «Жеребцы» смотрелись очень здорово!

Вообще, гладбахцы идут пятыми, но кажутся вполне способными на большее. И наверняка вожделеют скорейшего подъема!

«Боруссия» М не проигрывает уже больше месяца. Последний коллапс случился в домашнем поединке с «Хоффенхаймом» (1:2).

Правда, нужно срочно решать проблемы с обороной. Все-таки 28 пропущенных мячей — многовато как для столь амбициозного клуба.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссия» М за 2.23, на ничью за 3.59, а на «Унион» — за 3.24

Хозяева уже давно научили считаться с собой оппонентов всех мастей.

«Боруссия» М несется в зону Лиги чемпионов, и в этом раз будет активно действовать в атаке.

Гости сейчас в шикарной форме, и в этом матче будут настроены решительно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79