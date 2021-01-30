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    Проблемы «сорок» Анчелотти не волнуют!

    «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на матч АПЛ 30 января 2021 года

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    «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка
    Хамес Родригес
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 15:30 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2021 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в нынешнем сезоне все никак не может подобраться плотнее к лидерам АПЛ. Команда у Карло Анчелотти мощная, но нестабильная.

    Минувший тур для ливерпульцев получился продуктивным. Команда отлично погостила в логове у «Вулверхэмптона» (1:2).

    Мало того, «Эвертон» еще и в Кубке Англии продвинулся дальше. Дома был уверенно обыгран «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

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    Вот и в этом поединке хозяева постараются продлить свою успешную серию. Правда, в этом команде не смогут помочь травмированные Аллан и Фабиан Делф.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в минувшем туре опростоволосился. Дома команда уступила принципиальному сопернику «Лидсу» со счетом 1:2.

    В игре и результатах «сорок» — минимум позитива. Куда там, поражение сменяет новое поражение: последнее стало четвертым кряду.

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    • Нынешняя диспозиция «сорок» вряд ли приемлема для их амбиций — лишь 16 место. Здесь волей-неволей задумаешься над перспективой угодить в группу риска.

    Помимо слабоватого нападения (19 мячей в 20 матчах), «Ньюкасл» допускает много ошибок в обороне. Пропустила команда уже 34 гола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.53, на ничью за 4.38, а на «Ньюкасл» — за 6.90

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    «Эвертон» горит желанием приблизиться к лидирующей группе, для чего должен взять три очка.

    «Ньюкасл» в последних матчах откровенно не впечатляет, и вряд ли сможет рассчитывать на отъем очков у ливерпульцев.

    Команда Анчелотти должна воспользоваться проблемами «сорок». Наши прогноз и ставка — Фора «Эвертона» -0.75 с коэффициентом 1.62

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