«Эвертон» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 15:30 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в нынешнем сезоне все никак не может подобраться плотнее к лидерам АПЛ. Команда у Карло Анчелотти мощная, но нестабильная.

Минувший тур для ливерпульцев получился продуктивным. Команда отлично погостила в логове у «Вулверхэмптона» (1:2).

Мало того, «Эвертон» еще и в Кубке Англии продвинулся дальше. Дома был уверенно обыгран «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

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Вот и в этом поединке хозяева постараются продлить свою успешную серию. Правда, в этом команде не смогут помочь травмированные Аллан и Фабиан Делф.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в минувшем туре опростоволосился. Дома команда уступила принципиальному сопернику «Лидсу» со счетом 1:2.

В игре и результатах «сорок» — минимум позитива. Куда там, поражение сменяет новое поражение: последнее стало четвертым кряду.

Нынешняя диспозиция «сорок» вряд ли приемлема для их амбиций — лишь 16 место. Здесь волей-неволей задумаешься над перспективой угодить в группу риска.

Помимо слабоватого нападения (19 мячей в 20 матчах), «Ньюкасл» допускает много ошибок в обороне. Пропустила команда уже 34 гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.53, на ничью за 4.38, а на «Ньюкасл» — за 6.90

«Эвертон» горит желанием приблизиться к лидирующей группе, для чего должен взять три очка.

«Ньюкасл» в последних матчах откровенно не впечатляет, и вряд ли сможет рассчитывать на отъем очков у ливерпульцев.

Команда Анчелотти должна воспользоваться проблемами «сорок». Наши прогноз и ставка — Фора «Эвертона» -0.75 с коэффициентом 1.62