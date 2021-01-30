«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

В минувшем туре Бундеслиги дортмундцы проиграли. Причем коллизия в матче с одноклубниками из Менхенгладбаха (4:2) стала крайне несвоевременной — команда опустилась аж на 7 строчку.

До лидера Бундеслиги «Баварии» — целых 13 очков. При такой диспозиции претендовать на Серебряную салатницу «Боруссия» Д едва ли будет в состоянии.

Не помогает даже голевая феерия Эрлинга Холанна. Норвежец наколотил уже 14 мячей в 13 сыгранных матчах. Хищник!

Все прогнозы на Бундеслигу

В этом матче дортмундцы просто не имеют морального права терять очков. В противном случае, можно будет забыть даже о зоне Лиги чемпионов.

«Аугсбург»

«Аугсбург» выступает плюс-минус на своем уровне. 12 место при 22 набранных очках — неплохой показатель, хотя команда способна на большее.

Ни о какой борьбе за выживание и говорить не приходится. Впрочем, так же далек «Аугсбург» и от зоны Лиги Европы.

«Аугсбург» в минувшем туре с трудом одолел «Унион» (2:1). К слову, оба мяча на счету Флориана Нидерлерхнера.

На «Сигнал Идуна Парк» гостям уж точно не светит ничего. Слишком уж разозленными выглядят Холанн и компания.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.23, на ничью за 6.55, а на «Аугсбург» — за 11.00

Хозяева переживают не лучший период, и рискуют провалить нынешний чемпионат.

«Аугсбург» ни на что существенное не претендует, но иногда способен приятно удивить.

Дортмундцы и так растеряли немало очков, так что в этом матче будут настроены решительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме с коэффициентом 1.58