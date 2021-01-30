ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест? Фрагмент матчаСульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд» Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 00:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 22:56
    • Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России
  • 01:12
    • «Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 23:45
    • Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 21:59
    • «Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина
  • 18:35
    • «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника
    Все новости спорта

    Дортмундцы сразу будут рвать и метать

    «Боруссия» Д — «Аугсбург». Прогноз и ставка (к. 1.58) на матч Бундеслиги 30 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    «Боруссия» Д — «Аугсбург»: прогноз и ставка
    Эрлинг Холанн
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Января 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    В минувшем туре Бундеслиги дортмундцы проиграли. Причем коллизия в матче с одноклубниками из Менхенгладбаха (4:2) стала крайне несвоевременной — команда опустилась аж на 7 строчку.

    До лидера Бундеслиги «Баварии» — целых 13 очков. При такой диспозиции претендовать на Серебряную салатницу «Боруссия» Д едва ли будет в состоянии.

    Не помогает даже голевая феерия Эрлинга Холанна. Норвежец наколотил уже 14 мячей в 13 сыгранных матчах. Хищник!

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В этом матче дортмундцы просто не имеют морального права терять очков. В противном случае, можно будет забыть даже о зоне Лиги чемпионов.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» выступает плюс-минус на своем уровне. 12 место при 22 набранных очках — неплохой показатель, хотя команда способна на большее.

    Ни о какой борьбе за выживание и говорить не приходится. Впрочем, так же далек «Аугсбург» и от зоны Лиги Европы.

  • Трансферный дайджест. 19-25 января
  • Куда перебертся хавбек ПСЖ, избавится ли «Рома» от опального капитана, найдет ли «Лацио» защитника и другие трансферные новости последних дней
  • 25/01/2021

    • «Аугсбург» в минувшем туре с трудом одолел «Унион» (2:1). К слову, оба мяча на счету Флориана Нидерлерхнера.

    На «Сигнал Идуна Парк» гостям уж точно не светит ничего. Слишком уж разозленными выглядят Холанн и компания.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.23, на ничью за 6.55, а на «Аугсбург» — за 11.00

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева переживают не лучший период, и рискуют провалить нынешний чемпионат.

    «Аугсбург» ни на что существенное не претендует, но иногда способен приятно удивить.

    Дортмундцы и так растеряли немало очков, так что в этом матче будут настроены решительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме с коэффициентом 1.58

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.66
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Вальядолид — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сарагоса — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рединг — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021     Дастин Порье
  • Порье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом
    • 14:18 24/01/2021
    «Боруссия» Д — «Аугсбург»: прогноз и ставка на матч 30.01.2021 в 17:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.58.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры