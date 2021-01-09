«Байер» — «Вердер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.81 на матч Бундеслиги 9 января 2021 года

«Байер» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В минувшем туре «Байер» на выезде уступил крепкому «Айнтрахту» (2:1). В общем, леверкузенцы немного отдалились от борьбы за чемпионский титул.

В 14 матчах «фармацевты» набрали только 28 очков, что крайне мало для клуба, ставящего перед собой максимальные задачи. А вот попасть в тройку команде по силам.

«Байер» в среднем пропускает один гол за матч, забивая чуть больше двух (29 мячей). Тем не менее, отставание от лидера «Баварии» не выглядит гигантским — 5 очков.

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«Байер» из-за травм потерял ряд важных исполнителей. Вероятно, такие кадровые пробоины сыграют свою роль и в этот раз.

«Вердер»

«Вердер» в нынешнем сезоне видится крайне нестабильным клубом. Бременцы то выдают неплохой матч, то откровенно проваливают следующий.

Вот и в минувшем туре команда вновь уступила. Дома «бременские музыканты» уступили «Униону» (0:2).

Нынешнее 14 место, конечно, не привычное пребывание в самом низу, но отрыв от зоны вылета составляет только 4 очка. Так что нужно срочно пополнять очковый багаж.

Вот только забивает «Вердер» с заметной натугой — 16 мячей в 14 играх. Зато и пропускает команда не так уж много — 23 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.48, на ничью за 4.78, а на «Вердер» — за 7.00.

Хозяева настроены исключительно по-боевому — взять три очка и вернуться в чемпионскую гонку. Причем, невзирая на кадровые трудности.

«Вердер» надеется воспользоваться кадровыми проблемами хозяев, и явно будет рад даже ничьей.

В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.81 0