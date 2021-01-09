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    «Байер» с «Вердером» огорчат друг друга

    «Байер» — «Вердер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.81 на матч Бундеслиги 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Вердер»
    Патрик Шик
    «Байер» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Января 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    В минувшем туре «Байер» на выезде уступил крепкому «Айнтрахту» (2:1). В общем, леверкузенцы немного отдалились от борьбы за чемпионский титул.

    В 14 матчах «фармацевты» набрали только 28 очков, что крайне мало для клуба, ставящего перед собой максимальные задачи. А вот попасть в тройку команде по силам.

    «Байер» в среднем пропускает один гол за матч, забивая чуть больше двух (29 мячей). Тем не менее, отставание от лидера «Баварии» не выглядит гигантским — 5 очков.

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    «Байер» из-за травм потерял ряд важных исполнителей. Вероятно, такие кадровые пробоины сыграют свою роль и в этот раз.

    «Вердер»

    «Вердер» в нынешнем сезоне видится крайне нестабильным клубом. Бременцы то выдают неплохой матч, то откровенно проваливают следующий.

    Вот и в минувшем туре команда вновь уступила. Дома «бременские музыканты» уступили «Униону» (0:2).

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    • Нынешнее 14 место, конечно, не привычное пребывание в самом низу, но отрыв от зоны вылета составляет только 4 очка. Так что нужно срочно пополнять очковый багаж.

    Вот только забивает «Вердер» с заметной натугой — 16 мячей в 14 играх. Зато и пропускает команда не так уж много — 23 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.48, на ничью за 4.78, а на «Вердер» — за 7.00.

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    Хозяева настроены исключительно по-боевому — взять три очка и вернуться в чемпионскую гонку. Причем, невзирая на кадровые трудности.

    «Вердер» надеется воспользоваться кадровыми проблемами хозяев, и явно будет рад даже ничьей.

    В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.81 0

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