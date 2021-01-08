«Атлетико Гойаньенсе» — «Васко да Гама». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.90 на чемпионат Бразилии 8 января 2021 года

«Атлетико Гойаньенсе» сыграет на своем поле с «Васко да Гама» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 8 января, начало — в 03:00 мск. Прогноз на «Атлетико Гойаньенсе» — «Васко да Гама».

«Атлетико Гойаньенсе»

Дела у «Атлетико Гойаньенсе» сейчас идут не лучшим образом. Все-таки 12 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось изначально.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 27 встречах команда забила лишь 25 раз, в то время, как в свои ворота пропустила уже 32. Негативный баланс на лицо!

Турнирное положение «Атлетико Гойаньенсе» таково, что отрыв от опасной зоны составляет 6 очков. Вроде бы не так уж мало, но цель стоит однозначная — попасть в десятку.

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«Атлетико Гойаньенсе» чередует удачные матчи с откровенно блеклыми. В последней встрече команда на выезде уступила «Гремио» (2:1).

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» на текущий момент занимает 17 место. Нахождение в зоне вылета — явно не лучшая диспозиция, и это если сказать мягко.

Правда, у команды столько же очков (28), сколько у идущей выше «Баии». Победа может поднять «Васко да Гама» сразу на несколько строчек вверх, но этой самой победы еще нужно добиться.

Между тем, в этом матче гости наверняка также испытают трудности. Тем более, 39 пропущенных мячей в 26 поединках — яркий показатель слабой надежности оборонительных редутов.

Из последних 5 матчей между этими командами 4 победы на счету «Васко да Гама». Правда, последнее свидание завершилось домашним поражением команды со счетом 1:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико Гойаньенсе» за 1.99, на ничью за 3.25, а на «Васко да Гама» — за 3.90

«Атлетико Гойаньенсе» в последних матчах непременно забивает.

«Васко да Гама» играет нестабильно, но будет максимально стремиться выбраться из опасной зоны.

Обе команды наверняка не будут отсиживаться в тылах, ведь и тем, и другим нужно подниматься в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.90 0