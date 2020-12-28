«Риу Аве» — «Маритиму». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на футбол 28 декабря 2020 года

«Риу Аве» сыграет на своем поле со «Маритиму» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Риу Аве» — «Маритиму».

«Риу Аве»

«Риу Аве» пребывает на 9 месте в турнирной таблице. 11 очков — показатель не самый выдающийся, тем паче, гандикап от зоны вылета весьма скромный. Он составляет только 2 очка.

Атака — главная проблема команды. Всего 5 голов в 10 матчах — тихий ужас, причем даже без скидки на неплохую оборону (10 пропущенных мячей).

Минувший тур команде не удался. Выезд в гости к «Браге» закончился плачевно. «Риу Аве» был разгромлен, пропустив три сухих мяча.

Все прогнозы на футбол

С «Маритиму» команда играет не особо успешно. В последних 5 матчах «Риу Аве» победил лишь единожды, дважды уступил и два раза сыграл вничью.

«Маритиму»

«Маритиму» находится на 13 месте в турнирной таблице. Правда, до зоны вылета рукой подать — всего один зачетный балл.

В общем, вероятно, придется команде на полных оборотах цепляться за выживание. Тем более, плотность в турнирной таблице Примейра-лиги крайне высока.

В минувшем туре команда минимально обыграла «Белененсеш». Тот успех стал для команды, в какой-то степени, моральным всплеском.

Мало того, «Маритиму» затем еще и одолел «Салгейруш» (2:1 в овертайме) в Кубке Португалии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Риу Аве» за 1.88, на ничью за 3.50, а на «Маритиму» — за 4.30.

«Риу Аве» явно будет стремиться улучшить атакующие показатели: давно пора!

«Маритиму», в свою очередь, проводит продуктивный отрезок, и наверняка постарается разжиться очками в этом матче.

Обе команды слабовато атакуют, но, парадокс, на сей раз кого-то должно прорвать, причем с самого начала встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.74 0