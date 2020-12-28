ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» одержал первую победу за два месяца«Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси» «Лестер» — «МЮ»Ничья в пользу «Ливерпуля». Автогол Туанзебе стоил «МЮ» победы в «Боксинг дэй» «Лестер» — «МЮ»АПЛ. Ничья «Лестера» и «МЮ», победа «Ман Сити», «Арсенал» примет «Челси»
  • 22:20
    • «Арсенал» победил в лондонском дерби
  • 01:00
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 21:17
    • «Авангард» подписал контракт с Ковальчуком
  • 18:23
    • «Динамо» в овертайме дожало СКА
  • 17:29
    • «Лестер» ушел от поражения в матче с «МЮ»
  • 17:14
    • Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар
    Все новости спорта

    Кого-то прорвет еще до перерыва!

    «Риу Аве» — «Маритиму». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на футбол 28 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Маритиму»
    Лукас Пиазон
    «Риу Аве» сыграет на своем поле со «Маритиму» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Риу Аве» — «Маритиму».

    «Риу Аве»

    «Риу Аве» пребывает на 9 месте в турнирной таблице. 11 очков — показатель не самый выдающийся, тем паче, гандикап от зоны вылета весьма скромный. Он составляет только 2 очка.

    Атака — главная проблема команды. Всего 5 голов в 10 матчах — тихий ужас, причем даже без скидки на неплохую оборону (10 пропущенных мячей).

    Минувший тур команде не удался. Выезд в гости к «Браге» закончился плачевно. «Риу Аве» был разгромлен, пропустив три сухих мяча.

    Все прогнозы на футбол

    С «Маритиму» команда играет не особо успешно. В последних 5 матчах «Риу Аве» победил лишь единожды, дважды уступил и два раза сыграл вничью.

    «Маритиму»

    «Маритиму» находится на 13 месте в турнирной таблице. Правда, до зоны вылета рукой подать — всего один зачетный балл.

    В общем, вероятно, придется команде на полных оборотах цепляться за выживание. Тем более, плотность в турнирной таблице Примейра-лиги крайне высока.

  • Неизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино
  • «Пари Сен-Жермен» возглавит аргентинский специалист
  • 25/12/2020

    • В минувшем туре команда минимально обыграла «Белененсеш». Тот успех стал для команды, в какой-то степени, моральным всплеском.

    Мало того, «Маритиму» затем еще и одолел «Салгейруш» (2:1 в овертайме) в Кубке Португалии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Риу Аве» за 1.88, на ничью за 3.50, а на «Маритиму» — за 4.30.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    «Риу Аве» явно будет стремиться улучшить атакующие показатели: давно пора!

    «Маритиму», в свою очередь, проводит продуктивный отрезок, и наверняка постарается разжиться очками в этом матче.

    Обе команды слабовато атакуют, но, парадокс, на сей раз кого-то должно прорвать, причем с самого начала встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.74 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Газиантеп — Аланияспор
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денизлиспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Утрехт — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Генк — Васланд-Беверен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фамаликан — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Насьонал — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Андерлехт — Беерсхот
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фаренсе — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Финляндия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020
    «Риу Аве» — «Маритиму». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на футбол 28 декабря 2020 года. Прогноз на «Риу Аве» — «Маритиму». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры